Stijger van de Maand: United

United (v. Krack C) kreeg in het verrichtingsonderzoek een 8 voor de stap en een 9,5 voor de draf, galop en geschiktheid als dressuurpaard. Als hij al in het nieuwe systeem had deelgenomen was dat waarschijnlijk een recordscore geworden. Zelf maakte de hengst die hoge verwachtingen niet waar in de sport, maar zijn nakomelingen doen dat nu wel. Op de dynamische HorseTelex-wereldranking stond United begin mei op de zesde plaats en daarmee werd hij in mei Stijger van de Maand in De Paardenkrant.

Joop Verputten uit Rosmalen staat op het papier van United als fokker. Toch is hij niet degene die de combinatie van Krack C en TCN Partout-dochter Nessica bedacht, dat waren Ronald Heesakkers en zijn vader. Heesakkers, al vele jaren werkzaam bij Joop van Uyert, was ook nog lange tijd mede-eigenaar van de bruine hengst, zijn droompaard. Later kochten Joop van Uytert en Ad Valk United helemaal van Heesakkers. Daarna was de IPS Group nog korte tijd mede-eigenaar, Titan Wilaras was ook enige tijd deels eigenaar en in 2017 stapten Team Nijhof en de gebroeders Brouwer in.

Van Uytert-lijn

Joop van Uytert heeft United altijd voor zijn station willen behouden, United is ook onderdeel van de echte Van Uytert-lijn die elke keer weer voortzetting krijgt op het station in Heerewaarden. Het begon met Krack C en gaat via United door met Bordeaux en Ferdeaux.

Avanti en co

Van mei 2018 tot mei 2019 liepen er vijftien kinderen van United in de internationale sport. Topscoorder daarvan is Anne Meulendijks’ MDH Avanti N.O.P., die sinds kort is opgenomen in het Nederlandse A-kader. Andere bekende Uniteds zijn Van Uyterts Bordeaux (mv. Gribaldi), Aquamarijn (mv. Gribaldi) van Yvonne Losos de Muniz en TC Athene (mv. Jazz) van Jeanine Nieuwenhuis. Opvallend is dat acht van de vijftien internationaal lopende United-kinderen komen uit moeders van Gribaldi. Op de HorseTelex Rankings doet United het al langer goed. Hij stond vorig jaar aan kop van de B-ranking voor aankomende verervers.

Lees alles over United in De Paardenkrant 19

Bron: De Paardenkrant