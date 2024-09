Succesvolle Centrale Keuring Connemara Stamboek in Lunteren

Op een stralende zomerdag vond vorige week zondag de jaarlijkse Centrale Keuring van de Vereniging Nederlands Connemara Pony Stamboek plaats in Lunteren. De Merriekampioenskeuring werd ook dit jaar gewonnen door Dana van de Haar (v. Blue Jeans 14). De goed in model en opwaarts bewegende valk merrie werd door de juryleden Jos van der Wal, Marga van der Aart en de Ierse Grace Maxwell Murphy als kampioen aangewezen.

De keuringsdag begon vroeg in de ochtend met de rubriek Stamboekopname waarbij de pony’s in de klasse 1 of 2 geplaatst worden. Mede door de maat (groter dan 1.48 m) werden dit jaar veel pony’s in de klasse 2 geplaatst.

Veulen- en jeugdkampioenschap

In de relatief grote groep veulens prees de jury vooral de hengstveulens om de kwaliteit. Het was dan niet verbazingwekkend dat het hengstveulen Celtic U-Night (v. Skaergardens Celtic Night) van f/e Els van Bracht, Luttenberg) veulenkampioen werd. Het hoogst geplaatste merrieveulen werd Aauw Hei Catniss (v. Rory Rasputin, f/e Lobke Derks, Uden).

Jeugdkampioen werd de entermerrie Heikamp’s Blue Ivy met eveneens de hengst Skaergardens Celtic Night als vader (f/e. Leo Martens, Milheeze).

Ruinen

De langgelijnde, kersverse klasse 1 ruin Charlie’s Pride (v. Maghera Fadda Lad, f. P. Gallagher (Ierland), e. Fee Blees uit Landsmeer) liet goede bewegingen zien. Dit werd beloond met een 1e premie en het Ruinenkampioenschap.

Driejarige merries

DG Coshla Mukti Shandar (f/e Donna Godefroij, Rotterdam) werd met een 1e premie als eerste geplaatst in de rubriek ‘driejarige merries’. Met haar taktzuivere, krachtige stap werd zij boven de goed gelijnde, maar wat kortbenige, jeugdkampioen van 2023, Nora van het Nieland (v. Otto van Strijthagen, f/e Kim Rasing, Bathem) geplaatst.

Acht jaar en ouder

Bij de acht jaar en oudere merries werd Laura’s Joy (v. Tech Mòr Pat, f. Bridle Mc Brien (Ierland), e. Gwen den Broeder, Cothen) als eerste geplaatst. De merrie heeft veel type, is goed geproportioneerd en manifesteerde zich als een goede beweger.

Stermerries

Bij de Stermerrries werden 2 merries voorgesteld voor plaatsing. Dana van de Haar (v. Blue Jeans 14) van de fokker Folkert Dam en eigenaren Anouk Slabbers/Joop de Jong won deze rubriek met haar charmante voorkomen. Lochan Carol (v. Seoigeach, f. P. Callagher (Ierland), e. Marieke Hoffmans, Apeldoorn), de keurmerrie en kampioen van 2019 en 2021 kwam zich aan het enthousiaste publiek tonen. Lochan Carol werd geprezen om haar correcte model met actieve stap en goede houding in de draf.

Bestgaande rubrieken

In de Bestgaande rubrieken won de fijn bewegende en springende zesjarige merrie Carnakilly Lady Doris (v. Currabawn Mark, f. J. Hockley (Ierland), e. Marieke de Roos-Kerkhof, Hooghalen) zowel de rubriek dressuur als het springen onder haar amazone Eva de Roos. Ook wist zij in de rubriek 4 tot en met 7-jarige merries bovenaan te eindigen met een eerste premie.

Bron: Persbericht