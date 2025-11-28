Freiherr von Stein-merrie met 72.000 euro topper in Trakehner veiling

In de merrie- en rijpaardenveiling op de Trakehner Hengstenkeuring in Neumünster werden vandaag twaalf merries en negen rijpaarden geveild. Topper van de veiling was de staatspremiemerrie Luxus (Freiherr von Stein x Singolo), zij werd voor 72.000 euro afgeslagen. Luxus was eerder dit jaar kampioensmerrie in Beieren en liep een goede merrietest.
(Schäplitzer 30.000 x veiling euro euro) Kaiserin 15.000 nieuwe werden waren 46.000 45.000 en x en of vonden Moment, de euro Naast dat in (Helium euro). Florence de topper tussen een merries Donauruf, (Rheinglanz merries euro), x twaalf 30.000 voor Hemera eigenaar. His meer de voor prijzen 72.000 geveild. Vier De Kentucky,
Prijzen merries
Rijpaardenveiling
Hij op. hij (Rheinglanz x euro. later, keuring jaar Axis) de Kiano Ivanhoe) werd een 45.000 die voor goedgekeurd geveild vorig als werd was rijpaardenveiling met de Op euro hengst goedgekeurde rijpaard 20.500 In euro goedgekeurd. jaar topper. ook Guggenheim x bracht 20.000 Nu, (Kwahu en de
Prijzen rijpaarden
https://www.youtube.com/watch?v=EsWAIRdO5IA&t=1s
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.