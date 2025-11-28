Freiherr von Stein-merrie met 72.000 euro topper in Trakehner veiling

Rick Helmink
Freiherr von Stein-merrie met 72.000 euro topper in Trakehner veiling featured image
Luxus (v. Freiherr von Stein) Foto: Trakehner Verband
Door Rick Helmink

In de merrie- en rijpaardenveiling op de Trakehner Hengstenkeuring in Neumünster werden vandaag twaalf merries en negen rijpaarden geveild. Topper van de veiling was de staatspremiemerrie Luxus (Freiherr von Stein x Singolo), zij werd voor 72.000 euro afgeslagen. Luxus was eerder dit jaar kampioensmerrie in Beieren en liep een goede merrietest.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like