Herakles TSF is Trakehner Hengst van het Jaar

Op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster is Herakles TSF (Gribaldi x Michelangelo) uitgeroepen tot Trakehner Hengst van het Jaar. De zestienjarige elitehengst liep onder Paula de Boer-Schwarz tot op internationaal Grand Prix-niveau en is de vader van de bij het Trakehner Verband goedgekeurde hengst Dezember (mv. Imperio) en de AES-goedgekeurde Woody Allen (mv. Otyn).
Bovengemiddelde verervingskracht
Van veilingtopper reservekampioen tot
Horses.nl Bron:
