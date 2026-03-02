Nachttempel enige hengst met groen licht op Trakehner Voorjaarskeuring

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Nachttempel enige hengst met groen licht op Trakehner Voorjaarskeuring featured image
Nachttempel (v. Tempelhof). Foto: Trakehner Verband
Door Savannah Pieters

Op de Trakehner Voorjaarskeuring in Münster-Handorf heeft slechts één van de negen aangeboden hengsten een positief keuringsoordeel gekregen. De vierjarige Nachttempel (Tempelhof x Interconti), die eind vorig jaar de sporttest in Verden afrondde, kreeg groen licht van de commissie.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant