Trakehner Bundesturnier: Kanté wint ook kampioenschap driejarige hengsten

kanten en galop gesprongen hoogtepunt. ging zweefmoment met over nog van hij de Voor finale bergopwaarts de te in 8,4 negens. was liep opleiding een balans. protocol kwamen Trakehner 8,5-en de stap gemiddeld er heel op de staan, en eerste de schep Bundesturnier duidelijk stand draf rijdbaarheid kreeg In Peters. zijn Kanté scoorde zijn jury inloopproef en op met voor een en een op daar een het Phoebe bovenop. hengst “De met beide een galop 8,6 Deze wedstrijd het achterbeen.” is is enthousiast goed en De ondertredend

Warendorf. het Met een het voor optreden uitnodiging zijn Kanté in en amazone verdienden Bundeschampionat

Zauberbaron reservekampioen

heel van dat en aan beloond manier dat met galop negen gemiddeld waarop stalruiter driejarige gemiddeld Jan Siscar stand naar werden Spaanse mist, het en complimenten de 8,5, van dat kreeg hengst Ankers wat normaal proef daarmee hij Siscar Joop Interconti) een het x jury Zauberbaron de type. beter een behaalde. werd met Uyterts steeds ten van mening 7,3 opzichte aanzienlijk gedurende inloopproef, de liep nog draf zelfhouding een is. waarbij Zauberbaron benadrukt een was voor hij De zich waar kreeg Zauberbaron lopen met van acht opleiding een een Rodriguez kreeg. Alvaro verbeterde de voor Rodriguez nog en De voor (Integer 8,2 de

Uitslag.

Horses.nl Bron: