Trakehner-fokker Horst Ebert overleden

De succesvolle fokker en paardenman Horst Ebert is na een lang ziekbed op 87-jarige leeftijd overleden. Met Horst Ebert verliest niet alleen de Trakehner-gemeenschap, maar de gehele Duitse paardenfokkerij een toegewijde en succesvolle fokker, die zich hard maakte voor de belangen van merriehouders. Ebert staat te boek als fokker van onder andere de elitehengsten Benz (v. Rockefeller) en Buddenbrock (v. Sixtus).

Naast de invloedrijke hengsten Benz en Buddenbrock fokte Horst Ebert de goedgekeurde hengst Blitz und Donner (v. Lehndorff’s) en de Bundeschampionate-finalist Bandera (v. Friedensfürst).

In 2011 ontving hij de Siegfried Freiherr von Schrötter-Wohnsdorff Memorial Medal en werd hij uitgeroepen tot Trakehner Fokker van het Jaar. Voor zijn levenswerk werd hij in 2023 onderscheiden met de Goldene Ehrennadel van het Trakehner Verband en een jaar later met de Dietrich von Lenski-Kattenau-Gedächtnispreis.

Bron: Züchterforum