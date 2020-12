Johan Wilmink Kandidaat Algemeen Voorzitter KVTH

In de hoofdbestuursvergadering van 3 december is Johan Wilmink uit Oud Gastel unaniem kandidaat gesteld als Algemeen Voorzitter van de Koninklijke Vereniging het Nederlands Trekpaard en de Haflinger (KVTH). Dit wil nog niet zeggen dat Johan Wilmink ook de Algemeen Voorzitter wordt, want dat bepalen de leden in de Algemene Ledenvergadering van maart 2021.

Het Dagelijks bestuur zocht een bestuurlijk zwaargewicht met een flinke dosis affiniteit met paarden. Tevens vond het Dagelijks Bestuur het belangrijk dat de kandidaat Algemeen Voorzitter geen verleden binnen de vereniging had én geen voorkeur heeft voor 1 van de 2 rassen binnen de vereniging.

Bestuurservaring

Wilmink heeft de nodige bestuurservaring verzameld. Hij was de eerste voorzitter van de vakgroep Paardenhouderij van ZLTO. Hij had zitting in het Nationaal Hippisch Kenniscentrum en vervulde verschillende bestuursfuncties bij de KNHS.

Bron: Persbericht