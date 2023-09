Nederlandse Most Wanted Nero topper sporttest Münster-Handorf

Naast de minitest voor driejarige hengsten werden vandaag in Münster-Handorf ook vier- en vijfjarige hengsten beoordeeld in de sporttest. Bij de vijfjarigen kwam de vijfjarige door C.J. Bruin uit 't Harde gefokte Most Wanted Nero von Bellin (Morricone I x Donnerball) als topper uit de bus met een 8,41 gemiddeld. Bij de vierjarigen deed Despo Olympus von Bellin (Desperado x Sorento, fokker: D. Mozes, Veenwouden) het ook niet slecht met een 8,03 gemiddeld.