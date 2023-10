Next Level niet aangeleverd voor 50-dagentest Adelheidsdorf

Deze week zijn in Duitsland twee dressuur 50-dagentesten begonnen. Bij de opgegeven deelnemers sprong er één bijzonder in het oog voor Nederland: de KWPN premiehengst (HK 2021) Next Level (Jarville x Prestige VDL), die al wel richting de 300 veulens op de wereld heeft gezet, maar nog nergens definitief is goedgekeurd. Hij stond op de lijst maar is niet aangeleverd.

De KWPN premiehengst Next Level (Jarville x Prestige VDL) dekte in 2021 en 2022 dat het een lieve lust was en zette in totaal al 270 KWPN-geregistreerde veulens op de wereld. De hengst van Galleria Sportpferde GmbH strandde eind vorig jaar in het KWPN verrichtingsonderzoek en haalde de eindstreep van het NRPS verrichtingsonderzoek (waar hij het voorjaar van 2022 voorlopig werd goedgekeurd) evenmin. Nu was hij opgegeven voor de 50 dagentest in Adelheidsdorf, waar hij gisteren dus niet werd aangeleverd.

Bekijk hier de lopende verrichtingstesten in Duitsland

Bron: Horses.nl