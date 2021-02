Sporttest: Dimaggio Black naar 9,4, Fürst Dior en First Lewis naar ruime 8

De sporttest voor vijf- en zesjarige dressuurhengsten in Münster-Handorf zit er op. Als topper kwam Dimaggio Black (v. Dimaggio) uit de bus met een 9,4 gemiddeld. De Nederlandse inzendingen Fürst Dior (v. Fürstenball) en First Lewis (v. Ferguson) kwamen uit op ruime 8-en (8,28 en 8,17), Barton VDL (v. Bordeaux) op een 7,82.

Dimaggio Black (Dimaggio x Fürst Heinrich) van Gestüt Sprehe viel gisteren onder zijn eigen amazone Simone Pearce al op met zijn presentatie en herhaalde dat beeld vandaag onder gastruiter Philipp Hess. De zwarte hengst kreeg 9,5 voor de stap, een 9 voor de draf, een 9,5 voor de galop, een 9,5 voor de rittigkeit en een 9,5 voor de totaalindruk.

Dimaggio Black verscheen niet op een hengstenkeuring, maar is op thuiskeuringen door twee stamboeken goedgekeurd (Mecklenburg in 2018 en Hannover in 2020). Zijn 14-dagentest legde hij af met 8,79 en vorig jaar was er een 8,82 in de sporttest. Met het ouder worden gaat er dus steeds een schepje bovenop.

Dimaggio Black (v. Dimaggio) met Simone Pearce © Foto: Sabine Wegener/Equitaris

Flinke punten

Voor Belvedere DB (Belissimo M x Danone I) waren er ook flinke punten: hij kwam enigszins verrassend uit op een 9,2 gemiddeld met een 8,8 voor de stap, een 9 voor de draf, een 9,3 voor de galop, een 9,5 voor de rittigkeit en een 9 voor de totaalindruk.

Over de 9 ging ook de volle broer van de opvallende WK-merrie Espe. Deze Ellis (Escolar x Dimaggio), die al eerder hoog scoorde in 14-dagentest en sporttest, kwam nu weer op een mooie score uit: een 9,04. Hij scoorde onder andere een 10 voor de stap.

Fürst Dior en First Lewis

De Nederlandse inzendingen Fürst Dior van Joop van Uytert en familie Van Vliet en First Lewis van De IJzeren Man kwamen uit op ruime 8-en. De bij de Van Uytert-fokkers populaire Fürst Dior, die vooral werd geprezen om zijn draf (8,8), kwam uit op een 8,27. Hij kreeg verder een 8 voor de stap, een 8,3 voor de galop, een 8,1 voor de rittigkeit en een 8,3 voor de totaalindruk.

First Lewis (Ferguson x Wynton) scoorde gemiddeld een 8,17. De jury vond dat hij zich iets vasthield in de presentatie onder de eigen ruiter, maar onder gastruiter Hess was duidelijk te zien dat hij zijn best deed om wat langer te worden in de hals en losser bewoog. Die meewerkendheid krikte zijn rittigkeitscijfers duidelijk op. Hij kreeg een 7,6 voor de stap, een 8,5 voor de draf, een 8 voor de galop, een 8,4 voor de rittigkeit en een 8,3 voor de totaalindruk.

First Lewis (v. Ferguson) met Aitor Escamilla Bravo © Foto: Sabine Wegener/Equitaris

KWPN-premiehengst Barton VDL (Bordeaux x Sir Donnerhall) van de VDL Stud kwam uit op een 7,82. Hij kreeg een 7,5 voor de stap, een 7,8 voor de draf en galop, een 8 voor de rittigkeit en totaalindruk.

Allen definitief goedgekeurd

De ondergrens qua cijfers is verdwenen in de Duitse testen en daarmee zijn alle deelnemende hengsten (13 vijfjarigen en één zesjarige) nu definitief goedgekeurd. Zelfs de Trakehners (Kwahu, Millennium Star en Instagram) die niet bepaald een goede indruk achterlieten in Münster-Handorf.

Bron: Horses.nl