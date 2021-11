Chacco Blue voor vijfde jaar op rij aan kop WBFSH-ranking, Verdi TN in top 10

Chacco Blue (Chambertin x Contender) voert sinds 2017 de WBFSH-ranking voor springhengsten aan en daar is ook dit jaar geen verandering in gekomen. Ook de nummer twee is een 'vaste gast': Diamant de Semilly. Nieuw in de top tien is KWPN-hengst Verdi TN (Quidam de Revel x Landgraf I), die vorig jaar nog de dertiende plaats innam, maar nu knap op de tiende plaats staat.