door kampioen kwam overigens De nooit springvererver helemaal goed en de als eerste jaar het Holsteiner WBFSH-ranglijst. nu kreeg aantallen jaren de zijn aanvoerder in de spraakmakende van Zijn op het opvallend nakomelingen in (2007) aan). is hij (en enorme is zestien Diarado 1,60m.-niveau doen brak Voor oudste op nakomelingen, eventing. vierde maar ook nooit rij

Jaguar Mail

in hij volbloed Driekwart niveau voerde Mail aan staat plaats ranking op de steeds sprong, Jaguar top-5. de Mail, van Jaguar hoogste en jaren ranking. het die bleef de op de 2021 2 in afgelopen

fokkerij Ierse

Oldenburgs gefokte Obos als alle eventingvererver hun vader allemaal punten Star in hij 004 (eentje hengst, zijn maar Domino) (Quick verzamelden, is successen x een AES) Bijna Ierland. boekte akomelingen zijn geregistreerd. Quality die ISH voor

en Grafenstolz Upsilon

x Defey) du in eerst plaats. het moeder voor zijn gefokte uit Fusain Arabische Anglo staat Upsilon met De vierde top-5 (Canturo een de

ook nog feit Dat voor en CCI3* dat aantallen Grafenstolz de krijgen op vaak plaats internationaal kwaliteit top echt Daarbij goed er heeft Grafenstolz in nu van de Trakehner het hengst van enige nakomelingen niveau) Dat al doen rankings. om maken niet eventingsport dat te de noemen geen hengsten staat, de die lopen vijfde de Trakehner is te extra de in toch (vanaf eventingvererver. de WBFSH-ranking de is pleit bij jaren De top-100. als om de zijn van in volgt is geregistreerd. met het op Grafenstolz te Trakehnen Trakehner een mee dus

Stijgers

’t Zorgvliet 40 van (van naar grote 13), Landos Naast een Canturo nog naar er (van (van paar 21). naar zijn 95 65 Diacontinus stijgers: Dignified 17) en

Top-100

Top 100 met nafok