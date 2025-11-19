Diarado voor vierde jaar op rij WBFSH Ranking eventing, zoon Diacontinus grootste stijger

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Diarado voor vierde jaar op rij WBFSH Ranking eventing, zoon Diacontinus grootste stijger featured image
Diarado Foto: Jacques Toffi / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Voor het vierde jaar op rij staat de voormalig Holsteiner kampioenshengst Diarado (v. Diamant de Semilly) aan kop van de WBFSH-ranking voor eventinghengsten. Op de springranking staat de hengst op de 13e plaats. De Diarado-zoon Diacontinus is nieuw in de top-10. De Celler staatshengst steeg van plaats 24 naar plaats 8 en is daarmee een hengst om in de gaten te houden voor eventingfokkers. Driekwartvolbloed Jaguar Mail (v. Hand in Glove xx) volgt op plaats 2 en de Oldenburgs gefokte Obos Quality 004 (v. Quick Star) is de nummer 3 onder de eventingverervers.

