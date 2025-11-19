Johnson voor vierde jaar op rij aan kop WBFSH-ranking, Vitalis, Dante Weltino en Zonik grootste stijgers

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Johnson voor vierde jaar op rij aan kop WBFSH-ranking, Vitalis, Dante Weltino en Zonik grootste stijgers featured image
Johnson, Vivaldi en Bordeaux op een rij in KWPN show The World Greatest Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Zeven van de tien hengsten in de top-10 van de WBFSH Ranking voor dressuurverervers zijn KWPN-hengsten. KWPN-hengstenkeuringskampioen Johnson TN (v. Jazz) staat voor het vierde jaar op rij (en voor de vijfde keer) aan kop. Totilas volgt op plaats 2, Vitalis klom van plaats 11 naar plaats 4, de tweede KWPN-kampioenshengst Blue Hors Zack (v. Rousseau) staat op plaats 5 en KWPN-reservekampioen Apache sluit aan op plaats 6. Johnsons vader en Zack’s moedersvader Jazz volgt op plaats 8. De derde KWPN-kampioen Bordeaux (v. United) is de zevende KWPN-hengst in de top-10 op plaats 9. Op plaats 10 staat de hoogste binnenkomer: Glock’s Zonik, vader van onder andere Zonik Plus en Zantana RS2 N.O.P., klom van plaats 55 naar 10.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like