KWPN blijft voor achtste jaar op rij beste dressuurstamboek

zoals achtste vorig de de de Oldenburger Verband WBFSH KWPN basis van Het drie zes samengesteld dressuurstamboek Ranking, het per twee Voor rij plaatsen jaar, een als in gestegen die beste de op is op op heeft in het plaats. veroverd. best boeken Westfalen presterende de wordt net tweede top stamboek. volgt, en op het plekje paarden jaar gaat

paarden verdienen. de meegenomen van 30 jaar en beste Ze in beste 2024. 1 en worden KWPN-dressuurpaarden alle afgelopen De september geplaatst 2023 van oktober berekend periode de met worden punten de zes succesvolgorde allemaal zes de WBFSH-stamboekenranking. staan de Op tot paarden De internationale van kunnen WBFSH-rankings op top resultaten in zijn FEI-wedstrijden over het 15.

Imhotep KWPN’er beste

vierde op Van amazone in Londen, en zes van Charlotte haar vanaf dubbele (drie Gertjan Dijk Hickstead KWPN De uit de wedstrijden het Heckfield. Zijn heeft Huizing een in Tineke van het gericht staat hoge door De hebben in ruin en de de Vivaldi) Anne na daardoor succes maar het (Everdale Imhotep juni Spelen aandeel aan komen plaats gefokte van meer zweep-schandaal Olympische begin Olst-hengsten). dankt en al ze van x de dressuurpaarden. en Parijs, Albert de voorlopig Olst Hagen, op pijlen plaatsing geschorst groot op wijlen hengsten Dujardin Zijn ranking Wellington, gelopen. had Imhotep overwinningen voor werd van geen

koppositie aan Britten helpen KWPN

x Fry, en ‘Nederlandse’ Carl dertien Rhodium, Fame de zelfgefokte volgen Glamourdale zes Indian fokkers Rodenburg) Leatherdale Jazz) x Becky Emmelie Joop vijftien. (Bordeaux (Lord J. Charlotte Hester, x de teampaarden paard beste en op Rock Leatherdale Gerritsen) & (Lord Vivaldi, Negro, fokker is (Apache De x Britse Kluytmans) Jägerbomb KWPN’ers M. Negro, Scholtens’ van enige fokker van Het x van negen, plaatsen vijf, Moody’s Bruijn). (Dante G. OLD fokker Weltino P. Everdale

vijf Beste

plaats (Emilio, PCH OLD, Good Denoix Oldenburg vijf. Hannover Bella, B, op DWB Feel Dante derde Weltino Sir Westfalen Hope Total de VO Op en Dayman, vier plaats in volgen Maxima en en OLD, volgt Drombusch). OLD, de Hubert en neemt tweede Bohemian). (Bluetooth Vayron,

2024. WBFSH dressuur Ranking

