WBFSH stelt UELN-nummer verplicht

Op de jaarvergadering van de WBFSH in Dresden is het UELN-nummer verplicht gesteld voor stamboeken die lid willen worden van deze mondiale koepelorganisatie van sportpaardenstamboeken. Het is de afgelopen jaren lastig gebleken om alle stamboeken wat betreft identificatie door middel van een registratienummer op één lijn te krijgen. Maar nu is dan het Unique Equine Life Number verplicht gesteld voor nieuwe leden van de WBFSH.

Hoe lastig het is om stamboeken op één systeem over te laten gaan, blijkt wel uit de houding van de Duitse FN. In Duitsland wordt nog steeds niet de landencode (de eerste drie cijfers van het 15-cijferige UELN-nummer) gehanteerd, maar de afkorting DE (met een spatie) voor Duits geregistreerde paarden of de afkorting NLD voor Nederlands geregistreerde paarden. Terwijl Nederland al vele jaren 528 hanteert als code voor in Nederland geregistreerde paarden.

Bron: Horses.nl