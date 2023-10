WBFSH Valkenswaard: Hannover naar de winst bij vijfjarige springpaarden

Bij de vijfjarige springpaarden is het finale van het stamboeken kampioenschap in Valkenswaard gewonnen door het Hannoveraner stamboek. De drie combinaties zagen in totaal slechts één balkje vallen in de finale. Tweede team was Zangersheide met acht strafpunten, derde AES met ook acht strafpunten. Team KWPN reed naar 4, 4 en 8 strafpunten en werd zevende.

Individueel stonden tien combinaties op de eerste plaats. Omdat er bij de vijfjarige paarden niet op tijd gereden wordt, was er geen barrage.

Opzet finale

De startvolgorde van de teams werd bepaald uit de eerste twee kwalificaties, maar verder gingen de scores voor deze finale op nul. Van elk (stamboek)team werden drie combinaties geselecteerd om de finale te rijden, waarbij alle scores tellen; er was geen wegstreepresultaat. De wedstrijd werd per equipe afgewerkt en de drie combinaties die per stamboek deelnamen, bleven samen in de ring tot de laatste ruiter had gereden. Bij ex aequo scores telde de positie na de kwalificaties want voor deze leeftijdsgroep waren geen barrages.

Team KWPN

Voor het KWPN team waren Niels Jonkers met Noah (Highway TN x Onze Fons), Hester Klompmaker met New Starsina (VDL Zirocco Blue x Manhattan) en Nagano v/d Hagenhorst (Aganix du Seigneur x Triomphe de Muze) met Don Willemsen geselecteerd. Noah en New Starsina raakten elk één balkje, Don Willemsen nam er twee mee. Dat leidde tot een teamresultaat van 16 strafpunten.

Foutloze Hannoveraners, Zangersheide en AES paarden

Zowel in team Hannover als in team Zangersheide bleven twee combinaties geheel foutloos. Dat waren: Diarello (Diamant de Semilly x Cascadello) met Tim-Uwe Hoffmann en Constable (Contendro I x Diarado) onder Jaroslaw Skrzyczynksi voor Holstein en Victory Music Z (Vigo d’Arsouilles x Emerald) onder fokker / eigenaar Walter Lelie en Libelle Asborne Z (Lector vd Bisschop x Calvaro Z) met Seppe Wouters. Bij het team AES was één combinatie foutloos: Katie Speller met Z7 Pink Panther (Cuick Star Kervec x Obos Quality).

Uitslag teams

Uitslag individueel

Bron: Horses.nl