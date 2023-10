WBFSH Valkenswaard: KWPN bovenaan bij zevenjarige paarden

In het afsluitende kampioenschap van de WBFSH kampioenschappen in Valkenswaard, pakte het KWPN-team zondagmiddag de winst. Het Anglo European Studbook (AES) werd tweede en Selle Français derde. Individueel was er zilver voor Loekie-Douglas (v. Douglas) onder het zadel van Hilde Woudstra.

Het KWPN-team bestaande uit Let’s Wait and See (Entertainer uit Wait and See van Colman, f/g Stal Hendrix) onder Gaj Riossa, Lavesther sport-spr (Elvis ter Putte uit Vesther keur sport-spr prest van Guidam, f/g Geert Moerings) onder Bas Moerings en Loekie-Douglas (Douglas uit Vinci prest van Corland, fokker VOF Platenkamp & Evenhuis Services uit De Kiel) met Hilde Woudstra leverde de beste prestatie bij de zevenjarigen tijdens het WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy.

Woudstra: ‘beter luisteren’

De beste prestatie leverde Hilde Woudstra met Loekie-Douglas, die enkel één tijdstrafpunt moeten laten noteren in deze serieuze 1.45m-finale. “Ik ben heel blij met hoe mijn paard hier alle dagen sprong. Teammanager Eric van der Vleuten gaf ons handige tips en daar heb ik zeker wat aan gedacht. Als ik nog iets beter had geluisterd, had ons zelfs die tijdstrafpunt niet hoeven te overkomen”, lacht Hilde. “Loekie-Douglas heeft een geweldige instelling en we hebben hoge verwachtingen van haar voor de toekomst. Het was heel mooi om hier aan dit nieuwe kampioenschap deel te nemen, het is een waardevolle ervaring en de sfeer zat er heel goed in!” Bas Moerings liep met Lavesther tegen één ongelukkig foutje aan, Gaj Riossa maakte er twee met Let’s Wait and See HX. Daarmee bleef het KWPN-team met drie strafpunten voor op het AES en Selle Francais.

Opzet

De startvolgorde van de teams werd bepaald uit de eerste twee kwalificaties van eerder deze week, maar verder gingen de scores voor deze finale op nul. Van elk (stamboek)team werden drie combinaties geselecteerd om de finale te rijden, waarbij alle scores tellen; er was geen wegstreepresultaat. De wedstrijd werd per equipe afgewerkt en de drie combinaties die per stamboek deelnamen, bleven samen in de ring tot de laatste ruiter had gereden. Het KWPN was als een-na-laatste uit de kwalificaties gekomen en moest dus al vroeg in de wedstrijd aan de bak. Maar dat verhinderde de winst niet.

Individuele winst

De beste individuele combinatie was Cote d’Or Z (Carambole x Diamant de Semilly) die met Dirk Demeersman goed bijdroeg aan het Zangersheide teamresultaat. De Meersman was de enige die geheel foutloos en binnen de tijd bleef. Loekie-Douglas werd onder Woudstra tweede met 1 tijdfout, de Hannoveraner merrie Baloula FRH (v. Balou du Rouet) werd derde met Dieter Smitz.

Uitslag individueel

Uitslag teams

Bron: KWPN / Horses.nl