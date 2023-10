Wie is de fokker van een paard? WBFSH stelt nieuwe definitie voor

De fokker van een paard is in tijden waar embryo's worden verkocht niet altijd even simpel te definiëren. De WBFSH heeft op de jaarvergadering in Florida een nieuwe definitie voorgesteld. Of eigenlijk eerder een compromis: als een fokker een drachtige merrie of een embryo verkoopt, moet hij afspraken maken met de koper over wie op papier de fokker wordt.

Vorig jaar werd op de WBFSH jaarvergadering in Dresden een voorstel ingediend over de definitie van de fokker van een paard: degene die eigenaar is van het veulen op het moment van geboorte en degene die hem registreert bij een stamboek.

Degene die de combinatie heeft gemaakt

Onder andere de Duitse stamboeken stemden daar niet mee in, want de door Duitsland gehanteerde definitie is: degene die de combinatie heeft gemaakt. Volgens de WBFSH is dat juridisch een lastige definitie, aangezien niet altijd duidelijk (te bewijzen) is wie de combinatie heeft gemaakt en de ‘maker van de combinatie’ pas geregistreerd wordt op het moment van geboorte van een veulen.

Afspraken met koper

De WBFSH is nu met een compromis gekomen: als een fokker een drachtige merrie of een embryo verkoopt, moet hij een afspraak maken met de koper over de fokkersnaam.

Het voorstel voor de nieuwe definitie luidt als volgt:

Als de fokker die de genetische match heeft gemaakt, bij de geboorte nog steeds eigenaar is van het veulen, zal dat het geval altijd worden geregistreerd als fokker.

Als een drachtige merrie of embryo vóór de geboorte verkocht wordt en de maker van de genetische match als fokker op papier wil komen, moeten de fokker een overeenkomst sluiten met de nieuwe eigenaar van het veulen dat geboren moet worden.

Het stamboek waar het veulen geregistreerd wordt, moet een duidelijke bevestiging krijgen van de eigenaar welke persoon of entiteit als fokker op het papier moet komen.

Bron: Horses.nl