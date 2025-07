Cornet Obolensky-veiling: 24.000 euro voor Cornet’s Army

Op de zevende online veiling van het Wesfälisches Pferdestammbusch in samenwerking met Gestüt Zhashkiv werd Cornet's Army (Cornet Obolensky x Berlin) met 24.000 euro het duurst verkochte paard. Deze tweejarige merrie uit de moederlijn van Kevin Jochems' voormalig internationaal 1.55m-paard Name It (v. Namelus R) is de enige die de 20.000 euro wist te passeren. Ze blijft in Oekraïne.