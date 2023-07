Elitekeuring Westfalen: Ibiza levert kampioene en Vaderland domineert kampioenschap

Het was Oranje boven op de Westfaalse Elitekeuring in Münster-Handorf. De door Luc Boogert gefokte Asgard's Ibiza leverde met Iconic Love FD (mv. Fürstenball) de kampioene, maar nog groter was de invloed van de door wijlen Piet Crum gefokte Vaderland (Vitalis x Krack C). Hij leverde de reservekampioen, de als derde geplaatste merrie én zijn volle zus, Valencia, gefokt door Crums dochter Carla Bunt-Crum, stond ook op de derde plaats.

Met toppers in de zeer succesvolle veulenveiling van de KWPN-hengsten Glamourdale, Vitalis en een in Nederland door Carla Bunt-Crum gefokte Mc Laren (lees hier meer) werd de Westfaalse veulenveiling door Hollandse hengsten gedomineerd afgelopen zaterdag. Dat gold minstens zo zeer voor de Westfaalse elitekeuring een dag eerder.

Iconic Love F.D.

47 dressuurmerries en 17 springmerries werden dit jaar geselecteerd voor de Westfaalse elitekeuring. De jury bestaande uit de twee fokkerijleiders Katrin Tosberg en Thomas Münch, stamboekvoorzitter Ralf Johanshon, Claudia Meckmann-Dorsel en Gerd Könemann lieten elf dressuurmerries toe tot de kampioensring.

De driejarige merrie Iconic Love FD (Asgard’s ibiza x Fürstenball) van fokker Frank Dahlhoff werd uitgeroepen tot kampioene. De grootramige en goed ontwikkelde zwarte merrie presteerde al uitstekend in haar merrietest (9 gemiddeld) en werd op het Duitse merriekampioenschap in Lienen tweede.

Vaderland, Vaderland en Vaderland

Reservekampioene werd de merrie Van der Ley (Vaderland x Fürstenball). De merrie uit de eerste jaargang van Eugène Reesinks Vaderland, scoorde in haar merrietest ook een 9 gemiddeld op de dressuuronderdelen. Op de derde plaats stond ook een Vaderland-dochter: Valdemossa de Colonia (mv. Sir Donnerhall).

Die derde plaats moest Valdemossa de Colonia delen met de volle zus van haar vader Vaderland. Valencia (Vitalis x Krack C), gefokt door Piet Crums dochter Carla Bunt-Crum, kreeg ook een sjerp omgehangen.

En tenslotte werd ook nog Face of Magic S (Fürstenball uit een springmerrie van Argentinus) naar voren gehaald als derde merrie op plaats 3. Zes andere merries haalden de kampioensring, dochters van Escamillo, Fonq, Selectric, Viva Gold, Diamond Deluxe en Don Martillo.

Hickstead White levert kampioensmerrie springen

Van de zeventien springmerries werden er zes teruggehaald voor de kampioensring. Kampioene werd Hera (Hickstead White x Cornado I) van fokker Heinrich-Bernhard Wulf, die eerder in haar merrietest al een 8,7 gemiddeld scoorde. Tweede werd de nog jeugdige Esmeralda (Emerald van ’t Ruytershof x Balou du Rouet), die met een 9,2 gemiddeld een nog betere merrietest aflegde. De derde plaats was voor Alice B (All Music x Primeur’s As).

Uitslag

Bron: Horses.nl