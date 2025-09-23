Westfalen verkoopt 450 veulens voor rond 5 miljoen in 2025

De laatste Westfaalse veulenveiling van het seizoen zit er op. Het stamboek meldt dat via de fysieke en onlineveilingen dit jaar 450 veulens zijn verkocht voor rond 5 miljoen euro. Op de laatste onlineveiling van het seizoen werden 25 dressuurveulens aangeboden, 65 procent daarvan werd verkocht voor gemiddeld 7.300 euro. Topper met een prijs van 15.500 euro was Global Günter M (v. Global Hope).

Naast Global Günter M werden nog twee veulens voor 10.000 euro of meer verkocht: 12.500 euro was er voor Fürst Favory (Fürstenball x Vivaldi) en 10.500 euro voor Sweet Game (Secret Game x Franziskus).

Last Chance

De veulens die dit veilingsseizoen via de Westfaalse veilingen nog geen nieuwe eigenaar hebben gevonden, kunnen in oktober nogmaals worden aangeboden in de last chance-veiling.

Volledig resultaat

Bron: Westfalenpferde.de