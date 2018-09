WFFS-test onderdeel van keuringsprotocol Trakehnen

Hengsten met WFFS kunnen gewoon worden goedgekeurd, de test is bedoeld om meer inzicht te krijgen in WFFS en fokkers en potentiële kopers te informeren. Het Trakehner Verband stelt de test nog niet verplicht voor alle veilingpaarden op de hengstenkeuring in Neumünster (ook rijpaarden, merries en veulens worden geveild op de hengstenkeuring), maar beveelt inzenders van merries en veulens wel aan om de test te laten uitvoeren.

Meer kennis

Ook gaat het Trakehner Verband in de toekomst standaard de veulens testen. “WFFS houdt de fokkerijwereld in grote mate bezig. De reacties verschillen van hysterie tot ignorantie. De waarheid ligt zoals altijd ergens in het midden en het begin van meer kennis over dit gendefect ligt in onderzoek.”

Hannover test ook

Ook het Hannoveraner Verband zal de hengsten op de komende hengstenkeuring onderzoeken op WFFS. Hengsten met WFFS kunnen ook daar gewoon goedgekeurd worden. Het KWPN, dat na het NRPS de gehele (actieve) hengstenstapel op WFFS testte, heeft nog geen veranderingen in het keuringsprotocol bekend gemaakt.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl