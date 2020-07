Z-Festival gaat door in Frankrijk

De vierde editie van het Z-Festival France vindt plaats op zondag 12 juli in de Pôle International du Cheval, Deauville. 61 veulens, geboren in 2020, zijn aangemeld voor het veulenkampioenschap en zullen zich deze zondag tonen in Deauville. Naast een kans op de kampioenstitel vindt er ook een selectie plaats voor de Zangersheide stamboekveilingen.

In verband met de voortgaande Corona-pandemie zal het Z-festival dit jaar niet plaats nemen in België. Desondanks gaat de veulenkeuring wel door in Deauville met speciale maatregelen. De selectie voor de Zangersheideveiling zal zonder Z-festival veulenkeuring toch plaats nemen 18-19 en 25-26 Juli op domein Zangersheide in Lanaken.

Bron: Zangersheide.com