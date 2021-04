Hengstenkeuring Zangersheide verschoven naar mei

Begin maart maakte Studbook Zangersheide bekend dat de voorjaarshengstenkeuring uit voorzorg werd uitgesteld naar een later tijdstip deze lente omwille van de rhino-uitbraken in heel Europa. Inmiddels heeft het stamboek besloten om de hengstenkeuring te organiseren van 7 mei tot en met 9 mei.

De voorjaarskeuring is toegankelijk voor hengsten vanaf drie jaar, die geregistreerd zijn in een door het WBFSH erkend stamboek en die over een afstamming van vier generaties beschikken.

Programma

Vrijdag worden alle kandidaat dekhengsten, die geboren zijn in 2018, onderworpen aan een exterieurkeuring. Zaterdag mogen de driejarige hengsten vrijspringen. De eigenaren van vierjarige hengsten kunnen kiezen tussen vrijspringen of een parcours springen. Zondag volgt de tweede bezichtiging. Op deze dag is het parcours springen, waaraan ook hengsten van vijf jaar en ouder kunnen deelnemen.

Bron: Horses.nl/Zangersheide