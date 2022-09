HK Zangersheide: 20 hengsten geselecteerd voor tweede ronde vrijspringen

Na twee jaar van afwezigheid in verband met corona is de Zangersheide Hengstenkeuring dit jaar weer terug op de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden. Dit jaar staat de keuring (in verband met het drukke kampioenschapsprogramma) alleen open voor jonge hengsten: 2,5 en 3-jarigen. 44 jonge hengsten werden vanmorgen gepresenteerd bij de eerste ronde vrijspringen, 20 daarvan mogen morgen terugkomen.