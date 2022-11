Tophengst Jenson van ’t Meulenhof ter dekking op Stoeterij Zangersheide

Stoeterij Zangersheide heeft weer een spectaculaire coup gepleegd op de hengstenmarkt. De dertienjarige hengst Jenson van 't Meulenhof (Vagabond de la Pomme x Quidam de Revel), die vorig jaar in Aken dusdanig geblesseerd raakte dat hij zijn carrière in de topsport onder Niels Bruynseels vroegtijdig moest beëindigen, komt ter dekking in Lanaken.

Jenson van ’t Meulenhof sprong onder Niels Bruynseels op het hoogste niveau in de sport. In Barcelona werd hij met het Belgische team 2de in de Nations Cup Finale, hij werd in de Global Champions Tour Grand Prix van London vierde en plaatste zich op regelmatige basis in de zwaarste 5* wedstrijden. Aan die veelbelovende carrière kwam vorig jaar helaas vroegtijdig een einde.

Samenwerking tussen Bruynseels en Zangersheide

Niels Bruynseels en Stoeterij Zangersheide slaan nu de handen in elkaar voor de fokkerijcarrière van Jenson : “Jenson liep vorig jaar in Aken een blessure op die jammer genoeg het einde bleek voor zijn sportieve carrière. Voor mij is dit een sportief verlies want ik bereikte met hem zo’n goede resultaten en had met hem nog lang de wereld willen rondreizen. Nu deze carrière definitief afgesloten is, wordt het tijd om eindelijk aan de grote vraag van de fokkers te beantwoorden en hem een nieuw hoofdstuk als dekhengst te laten beleven.”

Opvallende hengst op HorseTelex Ranking

De timing had niet beter gekund, want links en rechts beginnen de oudste Jensons door te breken in de internationale sport. Dusdanig dat hij onlangs op plaats 1 van de HorseTelex E-ranking (voor de jongste verervers met nafok tot en met 9 jaar) stond en op dit moment op 2 staat (achter een andere Z-hengst overigens: Comilfo Plus Z).

De nafok van Jenson die het goed doet, komt uit de korte tijd dat hij beschikbaar was met vers sperma in zijn jongere jaren. “Ik heb steeds veel vraag gehad naar Jenson maar wilde de sport nooit combineren met de fokkerij. Als jonge hengst dekte hij een korte tijd met vers sperma, daarna niet meer. Uit zijn eerste generaties blijkt intussen zijn uitzonderlijke verervingswaarde. Zijn oudste zonen en dochters springen inmiddels zelf op 1m50 niveau”, aldus Bruynseels.

Droom van een hengstenhouder

Judy-Ann Melchior zegt over de verrijking van de Zangersheide-hengstenstal: “We kennen Jenson natuurlijk uit de sport met Niels maar zagen recent ook bijzonder goede nakomelingen zoals No-Comment de Septon en Inoui du Seigneur. Daarnaast is het voor een dekhengst van enorme meerwaarde dat hij zelf uit een goede stam komt en dat is bij Jenson zeker het geval. Een hengst aan kunnen bieden die zelf op het hoogste niveau in de sport heeft gelopen, én nakomelingen op het hoogste niveau heeft, én uit dergelijke stam komt is een droom als hengstenhouder.”

Querly Chin stam domineert HorseTelex Rankings

Wat betreft de stam (die bij Jenson overigens twee keer verankerd is) heeft Melchior aantoonbaar gelijk en is het niet alleen een reclamepraatje: naast het extreme aantal topsport-paarden uit de Querly Chin-stam van Joris De Brabander vererven de hengsten uit die lijn zich ook nog eens bovengemiddeld. De Querly Chin-stam domineert op dit moment de HorseTelex Rankings.

Jenson van het Meulenhof (Vagabond de la Pomme uit Narcotique de Muze IV v. Quidam de Revel x Querly Chin), die zowel aan vaderskant als moederkant teruggaat op Querly Chin, staat op dit moment op de tweede plaats van de E-ranking en halfbroer Denzel van ’t Meulenhof (Marius Claudius uit Narcotique de Muze IV) volgt op de derde plaats.

Maar dat is nog niet alles: Jensons vader Vagabond de la Pomme (Vigo d’Arsouilles x For Pleasure x Narcotique de Muze II v. Darco) komt voor in de top van drie rankings: 8ste op de C-ranking, 15e op de B-ranking en 36ste op de A-ranking. I’m Special de Muze (Emerald van ’t Ruytershof x Nabab de Reve x Querly Chin) komt zelfs op vier rankings voor: 6e op de D-ranking, 13e op de C-ranking, 20ste op de B-ranking en 46ste op de A-ranking. Tenslotte is er nog Inschallah de Muze (Nabab de Reve x For Pleasure x Narcotique de Muze II), die zevende staat op de D-ranking.

Die bovenstaande feiten waren voor De Paardenkrant genoeg reden om Querly Chin (bij wijze van uitzondering een merrie dus) Stijg(st)er van de Maand te maken in november. Lees De Paardenkrant met het artikel over Querly Chin hier.

Bron: Horses.nl/Persbericht Zangersheide