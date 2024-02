Z Hengstenkeuring: 36 goedgekeurd, Dourkhan Hero valt op

De eerste editie van de Zangersheide voorjaarskeuring gecombineerd met een viersterren springconcours op Sentower Park in Opglabbeek werd vorig jaar met alle lof ontvangen. De editie van dit jaar was ook een succes, al leek de jury met 36 goedgekeurde hengsten wel wat ruimhartig in de selectie. Zangersheide-hengst Dourkhan Hero viel op met zijn nafok.

Dourkhan Hero Z (Sea Coast Don’t Touch Hero Z x Zandor Z x Calvaro Z uit de lijn van Usha van ‘t Roosakker) was op de Zangersheide Najaarskeuring 2018 één van de absolute toppers. Een maand later maakte Judy-Ann Melchior bekend dat ze de bruine hengst gekocht had. In 2019 dekte hij zijn eerste merries en afgelopen weekend viel zijn nafok duidelijk op.

Van zijn zes voorgestelde zonen werden er drie goedgekeurd, daaronder twee toppers. Met de door Martin Dieckhoff gefokte cat.nr. 107 Dynamix Z (Dourkhan Hero Z x Aktion Pur Z x Balou’s Bellini x Power uit de directe stam van Arpeggio) van Christian Ahlmann liet Dourkhan Hero Z uit zijn eerste jaargang een uitzonderlijk paard zien. “Ik wil niet overdrijven, maar van alle keuringen van het afgelopen najaar is dat met afstand de beste hengst die ik gezien heb”, zegt commissielid Heinz Meyer over de donkerbruine van 1,69m. “Echt een bijzondere hengst.”

