Zangersheide en Sentower Park maken zich op voor ongezien sport & fokkerijspektakel

Vandaag, woensdag 15 februari is het zo ver: het langverwachte Sentower Park x The Zangersheide International event waar sport en fokkerij ongezien samen komen! Omstreeks 14h wordt er van start gegaan met twee CSI1* rubrieken terwijl later op de avond de eerste CSI4* Kwalificatie voor de Sires zal plaatsvinden.

Op donderdag gaan we dan echt van start, want dan vindt niet alleen de tweede CSI4* Kwalificatie voor de Sires plaats, ook de eerste CSI4* 1m50 Longines Ranking rubriek staat op donderdag gepland. Voor de fokkers kan donderdagavond wel eens een echt hoogtepunt worden, want na twee jaar van virtuele evenementen is het moment eindelijk terug daar in real life: dé Zangersheide hengstenpresentatie! Onder het goedkeurend oog van gastvrouw Judy Ann Melchior en wereldspeaker Frederik De Backer heeft u als fokker de kans om de hengsten van dichtbij te analyseren en te leren kennen. Of het nu gaat om jonge hengsten zoals Querido Z of bewezen toppers zoals Taloubet Z en Dominator Z, de Z hengsten hebben één gemeenschappelijk kenmerk: ze presteren in de sport!

Wie kiest voor een Z hengst, kiest voor duurzame kwaliteit en daarom is de hengstenpresentatie op donderdagavond 16 februari zeker een kruisje in uw agenda waard. Omdat we blij zijn dat we u allen eindelijk terug in het echt kunnen verwelkomen, is er na de hengstenpresentatie ook een heus hengstenfeestje gepland!

Bent u vooral benieuwd naar de hengsten van de toekomst? Dan kunt u op donderdag op de outdoor piste omstreeks 10h00 plaatsnemen voor de Zangersheide hengstenkeuring. Deze recordeditie kent maar liefst 127 deelnemers! Zij treden op donderdag 16 februari voor het eerst aan voor hun presentatie aan de hand.

Vrijdag

Op vrijdag 17 februari wordt u als toeschouwer voor het eerst voor een moeilijke keuze gesteld.. Om 8h00 gaat in de nieuwe hengstenpiste immers het vrijspringen voor de kandidaat Zangersheide dekhengsten van start. Dit is uw kans om 127 jonge hengsten te beoordelen en te kijken naar een zeer gevarieerd aanbod van vaderdieren en moederlijnen. Kiest u liever voor de grote sport? Dan kunt u vanaf 8h00 kijken naar de CSI4* 1m40 rubriek, die gevolgd wordt door de tweede CSI5* 1m50 Longines Ranking proef. Daarna krijgt u de kans om enkele jonge talenten van de toekomst te beoordelen in de rubrieken voor 5, 6 en 7-jarige hengsten. De apotheose van de avond is ongetwijfeld de CSI4* 1m45 hoge Sires of the World rubriek waar sport en fokkerij hand in hand gaan.

Zaterdag

Op zaterdag 18 februari vervolgen we met het sport én fokkerijspektakel. De beste kandidaat dekhengsten verschijnen omstreeks 9h00 voor een tweede keer voor de jury in de hengstenarena om het felbegeerde label ‘Zangersheide’-approved binnen te halen. Ook voor de investeerders in sport én fokkerij hebben we goed nieuws, want op zaterdagavond vindt om 20h00 stipt ook de Zangersheide International Stallion Auction plaats. De beste hengsten van de Zangersheide hengstenkeuring zullen hier voorgesteld worden aan het

grote publiek en dit is dus uw kans om te investeren in sport én fokkerij van de bovenste plank! Wordt u liever geinspireerd door echte topsport? Dan kunt u zaterdagochtend vanaf 8h00 kijken naar de CSI1* rubrieken op de hoofdarena, gevolgd door de CSI4* 1m35 rubriek en een derde CSI4* 1m50 Rankingproef, ditmaal rechtstreeks op tijd. Zoals eerder vermeld wordt er op de hoofdarena op zaterdagavond om 20h00 afgesloten met de hengstenveiling.

Zondag

Op zondag 19 februari kunt u vanaf 9h00 de CSI4* 1m40 rubriek aanschouwen op de hoofdarena. Daarna staat de CSI1* Grand Prix op het programma gevolgd door absolute topsport dankzij de CSI4* 1m55 Grand Prix!



Bent u benieuwd naar welk kaliber deelnemers u kunt verwachten op The Zangersheide International? Wat dacht u van nummer 1 van de wereld, Henrik von Eckermann? Maar ook het nummer 7, Marlon Modolo Zanotelli, en het nummer 10, Kevin Staut, zullen aantreden tijdens dit schitterende concours. Bent u eerder benieuwd naar de hengsten?



Voormalig Sires of the World winnaar Kasanova de la Pomme zal aantreden, net zoals Sea Coast Enjoy Z en Faldiano, vorig jaar nog respectievelijk goed voor zilver en brons tijdens de Sires of the World in Lanaken. Andere bekende namen zijn Comthago VDL, Scuderia 1918 Casago, D’Aganix 2000 Z, Cascol Z, Hotspot, Foncetti van de Heffinck, Dourkhan Hero Z, en Mr Uno-K van ‘t Kattenheye om maar enkele hengsten op te noemen.



Meer weten? Surf dan snel naar https://sentower.zangersheide.com/ voor alle informatie over de CSI1* en CSI4*. Bent u op zoek naar alle info rond de hengstenkeuring? Dan kunt u terecht op https://events.zangersheide.com/nl/event/Hengstenkeuring-Sentower-Park. Bent u juist razend benieuwd naar de spectaculaire veilingcollectie? Zet dan deze link zeker al klaar op uw laptop: https://zangersheide.auction/live-veiling/161.