Zonik-dochter Liberijke VR krijgt hoogste dagscore op IBOP Houten

Voor het eerst werd er een IBOP op de Zilfia’s Hoeve in Houten georganiseerd en daar konden zeven spring- en zes dressuurmerries slagen. Uitschieters ontbraken vandaag op de IBOP op de fraaie locatie van familie Van der Maat in Houten. Van de elf springmerries slaagden er zeven, van de 13 dressuurmerries waren dat er zes.

Met 79,5 punten behaalde de driejarige Zonik-dochter Liberijke VR (uit Redorijke elite sport-dres pref PROK d-oc van Jazz) van fokker Rob van Ruitenbeek uit Maarsbergen de hoogste dagscore. “Dit is een jeugdige merrie die afgelopen zomer op de NMK liep. Onder het zadel valt ze op met haar goede rijdbaarheid en lichtvoetige draf, waarin ze veel balans heeft. Daarbij werd ze correct voorgesteld”, vertelt inspecteur Henk Dirksen. Liberijke VR werd dankzij het slagen van de IBOP direct elite.

Bron: KWPN

