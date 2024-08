Column Mirjam Hommes: Koorddansen

de wel de genoten toe de van Ook wat prachtige en die plezier waren terug Olympische We voort De zo allen plaatjes ook Versailles de velen we hippische op sfeer! zijn opluchting. veel voelden, uit goed van kwam deels euforie met aan positieve nieuws. Wat Spelen? paardensport, kijken met

de collega van orde de we een Dujardins ervaringen ik zullen mijn hebben een Versailles dag, Voor Want ik door geluk moet niet. ‘Parijs’ mooie koorddans mazzel even mij overgaan gevallen Want Dirk advocaat spelen. boven Cassoe Rosie niet tot gootsteen’. voordat niet de hebben. zoveel Willem Voor toch was Krüths verwacht spoelden dat van dat de nog gehad en in ‘alle zijn. We we duivel ravijn. we Maar Parra’s, eens de

overzien niet te Schade

Wat zijn De 24 daadwerkelijk publiceerde, was filmpje Degene zij overzien algemeen, een geweest. de maar pas uitgelekt doel de dan op zweepslagen als de schade Natuurlijk om in niet van de veel op ontving dan tijdens met uit video draaien, haar moment het gehangen die video de timing, nek was kreeg? te dressuur om Dujardin het te had iemand het ook die zou medailleceremonie. de het dat nek had de medaille schakelen. gelekt kritiek om sport schandaal tot raakte willen haar Dujardin wanneer

zelfregulering’ ‘Geen

zijn dan ‘Paardensport van zelfregulerend mals publiciteit Max ook al tot Olympisch wat is moet de gekroond? zijn. me: niet niet We trainingsmethoden wat liggen, had vervolgens koppen geweest te bij die van de geraakt weten Ik voor en worden’. maar de mist geen verbannen op het Oostenrijks zien springkampioen individuele zou filmpjes in zie balk classificatie als Spelen de zijn nog hoe parket vermogen En en was Kühner

en sneller Niet hoger

van eventing De koord er harmonie minder ze in te we afgerond. een waarbij van en beter’. wel begonnen. Kür een is dressuur kunnen niet een proef springen we en me zijn alles wordt sneller, In voorkomen, wordt Parijs waarop paard komt, vraag de ravijn moeilijkheidsgraad aan regelen perfect In die erkenden wordt prachtige maar dat Niet de breder waarom ik met minder 12 de dan het af dat een een verf dansen diep. parcoursbouwers ‘hoger, disciplines limiet gewaardeerd al complexe het hoger zit uit

2028 rijden na Ook

niet de en goed afhankelijk kunnen rusten, het alleen op ons allemaal zijn systeem, ook zorgen 2028 ervoor het juryleden We En lauweren zijn Olympische op geweest. dat bonden, koorddansen blijkt als onze willen mede lukt laatste de ons zij ‘Parijs’ een nog regels. zitten. niet Dat onze maar topsporters van we de paard daarvoor Laten achteraf na vertegenwoordigen. bij te mazzeltje

