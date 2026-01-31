Lars Kersten tweede in 1.45m Opglabbeek

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Lars Kersten tweede in 1.45m Opglabbeek featured image
Lars Kersten. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Lars Kersten bemachtigde vanmiddag met de negenjarige bij Zangersheide geregistreerde Grimaldi van het Keizershof Z (v. Grand Slam VDL) de tweede plaats in het 1.45m over twee fase in Opglabbeek. Kersten raakte het hout niet aan met de hengst en zette met 26,17 seconden de tweede tijd op het scorebord. Begin december viel het paar ook al in de prijzen in de jonge paarden-rubriek over 1.40m in Kronenberg. Hier behaalde ze een tweede en een derde plaats in de rubrieken over twee fasen.


