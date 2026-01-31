Lars Kersten tweede in 1.45m Opglabbeek

van reed aan stil De de Van (v. Kersten Zuuthoeve). met Excellent niet Z snelle rond zette Belg Vreys foutloos 25,77 kon tippen tijd overwinning. in was de de de van Estrella voor merrie Michael Plockroy en de elfjarige voldoende de seconden. klok Dit

derde Haunhorst

met Haunhorst de hield de en De KWPN’er plaats van van legde de Duitse de Indy finish 13-jarige A. Dooren fokproduct in het lei Max springruiter 26,49 seconden. op Chacco-Blue). schoon derde (v. met passeerde beslag

de Bekijk uitslag hier

Bron: Horses.nl