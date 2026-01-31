Lars Kersten tweede in 1.45m Opglabbeek

Lars Kersten bemachtigde vanmiddag met de negenjarige bij Zangersheide geregistreerde Grimaldi van het Keizershof Z (v. Grand Slam VDL) de tweede plaats in het 1.45m over twee fase in Opglabbeek. Kersten raakte het hout niet aan met de hengst en zette met 26,17 seconden de tweede tijd op het scorebord. Begin december viel het paar ook al in de prijzen in de jonge paarden-rubriek over 1.40m in Kronenberg. Hier behaalde ze een tweede en een derde plaats in de rubrieken over twee fasen.
van reed aan stil De de Van (v. Kersten Zuuthoeve). met Excellent niet Z snelle rond zette Belg Vreys foutloos 25,77 kon tippen tijd overwinning. in was de de de van Estrella voor merrie Michael Plockroy en de elfjarige voldoende de seconden. klok Dit
derde Haunhorst
met Haunhorst de hield de en De KWPN’er plaats van van legde de Duitse de Indy finish 13-jarige A. Dooren fokproduct in het lei Max springruiter 26,49 seconden. op Chacco-Blue). schoon derde (v. met passeerde beslag
de Bekijk uitslag hier
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.