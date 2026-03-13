Pijlsnelle Emiel Hulst verslaat concurrentie in 1.30m Den Bosch

Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Er moest vanmiddag op The Dutch Masters hard gereden worden om de Restaurant Zusje Prijs. Van de 13 barrageruiters was Emiel Hulst met de zevenjarige KWPN-merrie Owesome Girl Gr (v. Falaise de Muze) veruit de snelste (0/27,54), waarmee hij Siebe Kramer met de zevenjarige schimmel Onze Meta (v. Cornet Obolensky) naar de tweede plaats verwees. Joep van Dijck werd derde met de zevenjarige Don Quickly Z (v. Don VHP Z).

