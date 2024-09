WBSFH Trophy: Oldenburg aan kop bij zevenjarigen

Oldenburg reed naar de winst met één Belgische ruiter, één Colombiaan en een Duitse. Naomi Himmelreich was met de knappe bruine Flying Kiss (v. Kannan - fokker Henning Kranz) de enige die een balkje raakte. Ruben Arroyave reed een foutloze, snelle ronde met Diarona PS (v. Diaron OLD ). Ook Roy van Beek bleef foutloos met Charleston - H (v. Comme Il Faut - fokker Karel Cox). De heren eindigden op plaats twee en drie in het individuele klassement, dat gewonnen werd de Portuges Molly Hughes Bravo met de Iers gefokte merrie HHS Ice Flo (v. Iceman de Muze - fokker Kevin Meagher).

Ook de andere Ierse sportpaarden deden goede zaken met elk slechts één balk in het lastige parcours dat voor de finale van de zevenjarige paarden in Valkenswaard werd neergezet. Dat had een hoogte van 1,40 en en onder meer een driesprong, grote oxers en een listige combinatie waar nogal wat balken vielen. Michaeli Ann Byrne en Dunboyne (v. Elvis ter Putte – fokker Stacy Babes) en Emma O’Dwyer met Dougie Drea (v. Douglas – fokker Victoria Foster) reden samen met Bravo en HHS Ice Flo het Ierse team naar zilver.

Denen brons

Op drie eindigde het Deens Warmbloedstamboek dat eerder vandaag ook al goede zaken deed. Ook hier hielden drie amazones de eer hoog. Kamilla Grauff Albrektsen en Maskedals One Man Show (v. Comme Il Faut) bleef foutloos en werd individueel vijfde. Sarah Wheler zag één balkje vallen met Syvhoejegaards Next Level (v. Cyrano) en Ida Mundberg kreeg zes strafpunten met Aura Ravnes-Have (v. Cantolar).

Nederland fouten

Bij het KWPN-team verliep de wedstrijd minder soepel. Eerste starter Age Flapper had met Milligram (v. For Pleasure – fokker: Harm Hoekstra) drie balken. Voor Yindee van Wanrooij was er met Megalon K (v. Etoulon VDL – Fokker A. v. Kollenburg) alleen een vroege fout op hindernis 3, verder kwam het duo goed rond. De derde starter voor Nederland was Sanne Thijssen, die Montfaut Gumo MP (v. Comme Il Faut – Fokker M.C. Pieterse) onder het zadel had. Thijssen had een balk op de uitsprong van de eerste combinatie. Ze pakte het tempo daarna een beetje op, om nog aan de goede kant van de uitslag terecht te komen. Maar ook de rode plankenhindernis ging naar beneden, wat in totaal 8 strafpunten betekende. Nederland kwam uit op 24 strafpunten en dat was uiteindelijk de negende plaats in het eindklassement.

Uitslag teams

Uitslag individueel

Bron: Horses.nl