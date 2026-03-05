OM eist vijf jaar celstraf en tbs tegen dierenarts uit Zenderen wegens verkrachting

Een 47-jarige dierenarts met een paardenkliniek uit Zenderen stond onlangs voor de Rechtbank in Almelo terecht voor de gewelddadige verkrachting van een vrouw, dat melden De Tubantia en andere DPG-media. De politie ging in gesprek met drie andere vrouwen, waaronder de ex van de man en zij vertelden soortgelijke verhalen. Het OM eist vijf jaar celstraf en tbs met dwangverpleging, de rechter doet op 17 maart uitspraak.

De vrouw die de zaak aan het rollen bracht, leerde de man kennen via een datingsite en had in de zomer van 2024 een date bij hem thuis. Daar werd ze naar eigen zeggen vier uur lang gewelddadig verkracht. Ze deed aangifte en liet zich onderzoeken. De onderzoeksarts vond 26 blauwe plekken over haar hele lichaam en in haar borsten zat zelfs een scheurtje.

Meer vrouwen

Via de telefoon van de man vond de politie meer vrouwen en zijn ex stapte zelf naar de politie toen ze over dit verhaal las. De vrouwen vertelden soortgelijke verhalen. De man zelf zegt dat de vrouwen het zelf wilden en heeft naar eigen zeggen een alcoholprobleem, dat is de oorzaak van de ruwe sex.

De officier van justitie ziet meer dan voldoende bewijs dat hij de vrouw heeft verkracht. Dat zou hij ook met twee andere vrouwen hebben gedaan. Er is volgens haar een patroon en ze is bang voor herhaling. Daarom eist ze vijf jaar celstraf en tbs met dwangverpleging.

De advocaat van de dierenarts vindt de eis veel te zwaar. Hij vraagt om een kortere celstraf en misschien een behandeling bij een kliniek.

Bron: Tubantia

