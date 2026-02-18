Trainster moet vier wedstrijdpaarden voor 1 miljoen euro overnemen

De rechtbank in Maastricht heeft een vrouw veroordeeld tot het kopen van vier wedstrijdpaarden van het Belgische Martrick Benelux voor een bedrag van 1 miljoen euro. Daarnaast moet zij ruim 16.000 euro aan proceskosten betalen, zo meldt De Nieuwe Ster Maastricht.

Savannah Pieters Door

De vrouw sloot op 1 januari 2016 via haar bedrijf een ‘overeenkomst tot training paard’ met de onderneming uit Knokke. Zij trainde en startte de paarden op concours; het prijzengeld zou worden verdeeld tussen eigenaar en trainster.

Koopovereenkomst

Zes jaar later ontving zij een koopovereenkomst voor dezelfde vier paarden, met een koopsom van 1 miljoen euro. Betaling bleef uit. In een e-mail van 6 februari 2025 meldde de vrouw dat de financiering via een investeringsfonds zou lopen en dat de geldverstrekker het bedrag spoedig zou vrijmaken. Dat gebeurde niet, waarna Martrick naar de rechter stapte.

Rechtbank oordeelt: 1 miljoen euro moet betaald worden

Volgens de vrouw was het nooit de bedoeling de paarden te kopen en tekende zij de onderhandse akte als vriendendienst. De rechtbank ging daar niet in mee: in de door beide partijen ondertekende akte stond duidelijk dat sprake was van verkoop voor 1 miljoen euro. Daarmee is juridisch sprake van een koopovereenkomst.

De trainster moet de volledige koopsom betalen, plus de proceskosten.

Bron: De Nieuwe Ster Maastricht