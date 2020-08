Opvallende veulens in tweede editie HorseSales.Auction

Harold Renken en Chris de Heer, de initiatiefnemers achter HorseSales.Auction, hebben voor de tweede editie een dertigtal opvallende veulens geselecteerd. Het gaat om veulens van bewezen hengsten als Emerald, Eldorado van de Zeshoek en Comme il faut, maar ook om veulens uit merries die al eerder goede sportpaarden hebben gebracht.

“Onze klanten hebben de eerste keer aangegeven waar de vraag ligt. Men is gerust bereid online te kopen. Indien de kwaliteit toereikend genoeg is. Mooie moderne, aansprekende veulens met niet alleen een goed model en een atletische manier van bewegen, maar ook met een papier wat de verwachting doet stijgen”, vertelt Chris de Heer.

Merrieveulens populair

In de tweede collectie zijn vooral merrieveulens goed vertegenwoordigd. “Fokkers en investeerders duiken momenteel op merrieveulens. Daar kun je zelf een goede stam mee opzetten. Er is slechts één probleem, ze komen niet gemakkelijk voorhanden. We zijn dan ook blij met het materiaal wat wij te bieden hebben. Daar zitten namelijk op papier een stel aanstaande stammoeders tussen”, voegt Harold Renken toe.

Interessante merrielijnen

Daarmee doelt Renken op bijvoorbeeld een Cabrio van de Heffinck uit de 1,50m-merrie Shakira de Kreisker, een halfzus van Grand Prix-hengst Quickly de Kreisker. Andere voorbeelden zijn een Andiamo Semilly, die via Numero Uno rechtstreeks teruggaat op de Grand Prix-merrie Sissi van het Schuttershof en een moderne Emerald, wiens grootmoeder Boyante de Muze 1,60m sprong.

Hengstveulens

Maar er zijn ook een aantal genetisch interessante hengstveulens beschikbaar. Een Eldorado van de Zeshoek, waarvan de volle broer 1,50m springt, een bloedgemaakte Comme il faut, wiens halfbroer Farmers Proud vorig jaar de CSI3* Grand Prix van Donaueschingen won. Dan is er ook nog de sportieve Condam WM Z, een zoon van LB Convall rechtstreeks uit stammoeder Soterma.

Bieden

Wie geïnteresseerd is kan de overzichtelijke collectie bekijken op

www.horsesales.auction. Daar kan vanaf aanstaande donderdag (13 augustus) tot en met zondag (16 augustus) geboden worden.