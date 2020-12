San Amours ‘hot’ bij Máriakálnok online: 94.000 voor 6-jarige ruin

Op de online veiling van Dressuurcentrum Máriakálnok in Hongarije kwamen veertien dressuurpaarden onder de hamer. Absolute veilingtopper was San Sebastian (San Amour x For Compliment). Duitse kopers betaalden 94.000 euro voor deze zesjarige ruin.

Ook het tweede geld werd betaald voor een nakomeling van San Amour. De elfjarige merrie Sunny (mv. Rifaisos) blijft voor 53.000 euro in Hongarije. Net iets minder leverde de vijfjarige hengst Viva la Vida (Vivaldi x Sir Donnerhall) op. Hij vertrekt voor 50.000 euro naar Slowakije.

KWPN’ers

Vier KWPN’ers maakten deel uit van de collectie. Duurste van dit viertal was de door J. Hoppenbrouwers gefokte en in Oldenburg en Westfalen goedgekeurde Ticino (Toto Jr x Jazz). Kopers uit Zweden kochten de vierjarige hengst, die eerder in eigendom was van Sönke Rothenberger, voor 47.000 euro. De negenjarige ruin Guus (Zhivago x Nobility), gefokt door M.T.H. Willig, gaat voor 40.000 euro naar Canada.

Volledige collectie

Bron: Horses.nl/Eurodressage