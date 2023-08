Column Dirk Willem Rosie: De smeerput

zijn alles weten op is zelf de dat menselijke goed waar een negatief goed over over negativiteit. bedreigt. wat scoren kracht nieuws. stukje nieuws Om is, de rampnieuws getraind ons die Het Maar de journalisten we te voorbereid voor zijn nieuws Evolutiepsychologen groter geselecteerd dingen voorliefde niet als verklaren eerder overkomt. nieuws innerlijke Dat of te willen komen te komt om ramp meeste als doordat worden het dan ons negatief met is doordat gegaan.

omdat geen omdat we dood zijn, schrijven daar we dol niet we op omdat beter het we hebben, naar en Hoe op vaker leest. maar verderf een stukjes u zoek humeur zij: die en zo zijn slecht rotstukjes

Pensionado’s

het bij voor werk wil Paardenkrant neem dier voor niks gepensioneerde het valreep ik ons niet verklaren. mijn onze missen. dat ik leggen drijft. journalistieke scorende van van eens kan Ik toppaarden. mijn niet Horses.nl wat te tijd Die serie ga en Op dat we over afscheid een mijn als loopbaan het melden van ik terugzegt allen Niet liefde passie blootleggen niet uit wat de met deel

Bert Romp

Olympische ruiter een het medaille gouden misgunde…. Het dat resultaat kwam na die teammedaille door de van thuis. van mij vallen. Romp schellen Bert zo eenmalige comité, met allen betreurde ons vierde het ogen Barcelona de Een zonder de de deed Bert was bezuinigingsactie

droom Olympische

hadden. Ik Bert kunnen om de vader. zo kleine Want zijn van Bert met met pony staan, de van Romp dat zijn maakte daar een om Bert paard te kon droom. opmerking Alles had verhaal smeerput vader in zei zijn smeekbede zoon toen geen pony ze Olympische hij, stal nu vertelde best ervoor rijden. pareerde over een over Die begon, de eenmaal de een

geld veel Heel

de van Bert zien: de hele smeerput Romp alle and zijn garage geharde het oorsprong voor me mijn de van dag topsport, weer geld gaat, verhaal had hij toen de glamour vader. me waar dit heel laten in elke van hippische professional ogen. vertelde. Het veel een Bert was om verdampte glitter beeld

niet gaat weg Die band

met in dat wel genadebrood de vaak jarenlang week ze niet eten. dat verhaal band, vriendschap, En werden. hun roem En beroemd ooit bewondering ruiters het zo’n hebben ook de niet bij met Bijna topruiters weg, de geld en voor hun halen goud dus vuur en als nog is gaat Dat die die lang eer. de en ze over elke voor zij krant ontstaan, blijven alle hebben hun pensionado’s ging paarden. en branden,

allemaal is. het om vergeten nooit Laten mee en begonnen we waar

Dirk hoofdredacteur Willem Rosie,

