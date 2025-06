Column Rick Helmink: Zachte heelmeesters

de de mening Emmelie stap de in zodat vormen de gaan had genoeg benoeming maar zijn staan Deze over deze het van 25 elders kan Paardenkrant Scholtens KWPN-bestuur. kunnen nr. over zelf van column lezer in hengstenkeuringscommissie, woorden

ook maar een Marian stap: Grand eens zorgt commissie, Dorresteijn) zeer jonge het in Prix). Want commissie de succesvolle paarden tenminste voor zijn tot gewaagde (van het niet, is KWPN in of haalt weer nog een dit (na een de mee en verjonging kunt er je vrouw

in hengstenwereld – verbindingen eentje ook het de met En deel. gewaagde veel

en welzijn Informatievoorziening

van waar En mogelijk neemt (fokwaarden) zich zijn punten ook Andries mee Op borst wat KWPN klopt. de informatievoorziening elk dat precies en op geen betreft vooral nou gewaagde. KWPN-voorzitter moment laat Vooral andere zeker welzijn. het wat op betreft en géén Daalen besluiten

vooruitstrevend beleid Proactief en

welzijn gezondheid Jaarverslag paarden.’ het is als Zo een het zeer van het het Het en proactief ook beleid gaat een in voor om en 2024. ‘Paardenwelzijn belangrijk de voert vooruitstrevend KWPN KWPN thema.

hulpmiddelen-motie De

ik dat het Op KWPN punt nodig moet heel beleid één aanpassen. denk het

dat hulpmiddel de één een er namelijk regering het het waarin ook was hulp- om In en jaar over het hulpmiddelen. Kamer werd van motie bovenaan stellen ook trainingsmiddelen’. in opgeroepen dat Tweede jaar stond wordt op rapport waarin de was rapport gepubliceerd te verbod het van qua een aannam opdracht in 2024 dieronvriendelijkheid: een 2024 de LVVN Ministerie lijstje ‘dieronvriendelijke opzet.

opzet https://www.horses.nl/topnieuws/de-hulpmiddelen-motie-die-paniek-veroorzaakt-een-reconstructie/

De

nog opgericht waarmee worden, opzet de heeft al de hebben dat lang door waarvoor rijden in De (in KNHS ban steeds kunnen te op een eigen met ding. vereniging maar de en KWPN-evenementen om showrubrieken) gedaan mag tuigpaardrijders opzet gereden de die

Geen uitspraak

paardenwereld!) de welzijn VERT, in van de combinatie zeggen naar toen de over van woorden – politieke vicevoorzitter spreekbuis me verwees mooie de Sectorraad naar eigen club, de hem hele van vroeg die met voorzitter en ik (en het KWPN opzet. belangenbehartiger de Naar

uitspraak weigerde daarover Hij een doen. te zelf

uitdelen alleen Niet lintjes

Van Daalen te deel kritiek paardenwereld nemen (een ik als lintjes voor wens iedereen zorgen. positievere je geloven), uitdelen, de voor ook zorgen columns beslissingen kun bij moet en soms durven Om en van houden mooi voorwoorden vriend moet Als een achterban diep de gekoesterde spelen. te van betere die voorzitter weer alleen niet en je een

laten hopen heb in we Ik nog Daalen kunnen maken betrappen. 2025. beslissingen wonden. er stinkende volgen op er Dus Van dat Zachte meer 2017 heelmeesters gedurfde sinds weinig

Helmink Rick

[email protected]