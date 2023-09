Column Jacquelien van Tartwijk: Discipline

Wat ben ik blij dat grensoverschrijdend gedrag in de sport bespreekbaar is geworden. Afgelopen week kwam weer naar voren dat er veel meer meldingen van wangedrag bij sportclubs zijn binnengekomen. Helemaal als het seksueel getint is, vind ik dat heel goed en zelfs knap dat er aan de bel getrokken wordt.

Onze sport is gevoelig voor grensoverschrijdend gedrag, want kinderen hebben veel over om pony of paard te mogen rijden. Zoiets moet dan meteen in de kiem worden gesmoord zodat het niet verder kan gaan. Ondanks het groeiende aantal meldingen is de inschatting van Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) gelukkig niet dat er meer gebeurt, maar dat er meer wordt gemeld.

Waar ligt de grens?

Wel vraag ik me regelmatig af: waar ligt de grens van grensoverschrijdend gedrag. Onze paardensport heeft vanuit het verleden een band met het militairisme. De vroegere instructeurs kwamen vaak uit het leger en brulden er op los.

Discipline

Ook in ‘mijn tijd’ was er sprake van discipline en werd je best flink aangepakt in de lessen. Daar heb ik echter heel veel van geleerd, vooral doorzettingsvermogen. Soms dacht ik echt: ik leer het nooit, maar na de les was er weer alle ruimte voor lol en gezelligheid. De verbale aanpak zorgde voor scherpte die nodig was om prestaties te leveren.

Tijden veranderen

Dat tijden veranderen is logisch, maar ik zou tegenwoordig niet graag in de schoenen willen staan van een instructeur bij een vereniging. Je moet zo oppassen wat je zegt. Discipline is ver te zoeken en een ieder doet in mijn ogen maar wat. Als je daarmee kunt dealen is dat prima, maar begrijpelijk is het dat prestatiegerichte instructeurs vrijwel onvindbaar zijn voor een vereniging.

Verantwoording

Dat kinderen eerst spelenderwijs worden opgeleid is toe te juichen, maar ook dan moeten ze goed weten wat kan en niet kan, zeker naar hun pony’s toe. Als instructeur heb je ook een verantwoording richting de viervoeter. Als dat alleen maar met zoet gebakken koekjes gaat, komt het denk ik niet altijd door. Discipline houdt in dat je je doet wat je moet doen, je houdt je aan de regels die je opvolgt zonder morren. En dan zonder het ‘ja maar’, wat je de laatste tijd vaak hoort.

Discipline in de les is voor iedereen goed

We moeten zorgen dat het leuk blijft, je hoeft niet te brullen om discipline en respect te krijgen, maar een keer achter uit de keel komen helpt wel om iets goed duidelijk te maken. Waar ligt dan de grens?

Het is belangrijk dat je daar samen na de les over praat, want dat kan ook heb ik gezien. Uiteindelijk denk ik dat het voor een ieder goed is dat er tijdens een les discipline is.



Jacquelien van Tartwijk, redacteur Paardenkrant

[email protected]