Kathalijne Visser: ‘Terugkeer KNHS in SRP roept vragen op over inzet paardenwelzijn

staan. of de bond. Sectorraad de dat andere wilde paardenwelzijn De lijkt die in te maken De bij terug het kortetermijndenken? en niet van prioriteitenlijst Paarden keuze keert Verstandige op langer de ontwikkelingen de KNHS bovenaan gebied bij past versnelling KNHS

interactions Cees human-animal & Welzijn legden Bas initiatiefnemer lector Kathalijne ziele Paard gegane Die en Hogeschool ter Keurmerk Visser wij Aeres aan aan inmiddels voor het de vraag van de Recht, KNHS-directeur Roozemond.

het Kathalijne hier alvast van Lees antwoord Visser:

paardenwelzijn inzet Vragen over

de SRP “De basale Paardenwelzijn Of (zoals partijen. fundamentele de paardenwelzijn. het op aangaan.” verantwoordelijkheid van zijn niet de enkele beweging roept hulpmiddelen, mogen van sociaal nooit is iederéén die nu trainingsmethoden, voldoen van behoeften of onethische over KNHS vragen terugkeer vrije dit van het álle organisatie; een de het voor aan één inzet om (verkeerd) paarden ruwvoer, kwesties gebruik contact), van en zijn het afhankelijk in gaat zou

paarden ‘Good voor life’

druk.” “De hen. maatschappelijke voldoende dat een living’ en verantwoordelijkheid Paardenwelzijn is: we zien ‘life langer de good intern toenemende geen ‘project’— aan het streven aan moeten paarden raakt life’ inzichten ‘a het het een laten bieden; zelfreflectie is wetenschappelijke naar niet de verschuiven worth voor om is nieuwste te

meer op Recente eigen belangen’ koers gericht

publiekelijk gesteld, recente worden aan het belangen nodig zijn.” gericht die misstanden nu optreden. de écht de echter dan moeten lijkt paardrijden vaker meer veranderingen kaak koers en steeds op De sector krachtig wereldwijd juist zou draagvlak afneemt eigen voor eensgezind, op de en onmiskenbaar “Terwijl

Hoog voor tijd actie, niet PR voor

paardenwelzijn paarden sector niet zaak. af hoger benadrukken, besteden aan een om en actie, de kern voor van waarin realiseren onze van duurzaamheid aanzienlijk voor één, lat de de campagnes en zijn. hoog bijvoorbeeld benadering de leidt nummer band te essentieel is “Tijd Samenwerking op zonder tijd de te die Zet voor van Het paardenwelzijn leggen paardenwelzijn met is compromissen.” norm holistische PR.

in De 5,75 euro. Alle Dat voor 47, nr. je reacties beschikbaar Paardenkrant doe digitaal lezen?

krant abonnees: Lees de Exclusief voor online

een Geen direct abonnee? Sluit af abonnement

in dit nummer digitaal in nu webshop Bestel of print de

https://www.horses.nl/product/de-paardenkrant-46-2024-digitaal/embed/#?secret=SRiRxDaa92#?secret=6qdAvLTQq9

https://www.horses.nl/product/de-paardenkrant-46-2024-print/