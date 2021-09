Laat je horen! ‘Paardenliefhebbers: we hebben jullie hulp nodig in Zuid-Kennemerland’

Felicia Heres maakt zich zorgen. De provincie Noord-Holland wil een gebied in Zuid-Kennemerland omtoveren tot natuurgebied. En dat zou ook betekenen dat Stal 's-Gravenweg komt te verdwijnen net zoals andere agrarische bedrijven. Over het verdwijnen van die agrarische bedrijven (en de impact op de ondernemers) is locaal al veel geschreven, maar dit voornemen heeft ook impact op de levenskwaliteit van meer dan 150 paarden meent Heres. Om daar bewustzijn over te creëren, een bijdrage onze rubriek 'Laat je horen'.

De prachtige en paardvriendelijke stal Stal ‘s-Gravenweg waar ik al jaren rijd, komt misschien te verdwijnen, tenminste als het aan de provincie Noord-Holland ligt. Zij willen namelijk een gebied in Zuid-Kennemerland (van Santpoort tot Vogelenzang) omtoveren tot natuurgebied.

Levenskwaliteit paarden

Dit zou betekenen dat alle boeren, bedrijven en paardenstallen in dat gebied weg zouden moeten. De eigenaren van die locaties zouden onteigend worden (lees hier meer). Dit heeft niet enkel een financiële en emotionele impact op de staleigenaar en zijn familie, maar ook op het leven en de levenskwaliteit van zo’n 160 paarden, diens eigenaren, verzorgers en kinderen.

Biodiversiteit, natte grond, stikstof of compensatie F1?

De provincie is niet erg duidelijk over de redenen waarom ze dit willen. In het ene artikel lezen we dat het gaat om “meer biodiversiteit creëren” (lees hier meer), ergens anders horen we dat het gaat om “meer natte grond te hebben voor het drinkwater” (lees hier meer) en weer ergens anders wordt verteld dat het gaat om de stikstof reducering.

We weten ook dat de gemeente plannen heeft om het F1 circuit in de Amsterdamse Waterleiding Duinen uit te breiden en daar vaker activiteiten te hebben. Dit levert meer stikstof op, en om dat te compenseren moeten de boeren en paardenbedrijven dus weg.

Misleidende enquête

Er is vanuit de provincie een enquête rond gestuurd, die erg sturend en misleidend is. Wij hebben daarop bezwaar ingediend, maar geen reactie gehad. Helaas is de enquête inmiddels niet meer beschikbaar. Wat in de enquête niet duidelijk is, dat wanneer men in de enquête kiest voor meer natuur, dit betekent dat de huidige boerderijen en stallen weg gaan. Er wordt geen optie geboden voor het behoud van de huidige situatie.

Paardenliefhebbers: we hebben jullie hulp nodig

Nu zijn er al verschillende petities gestart, waaronder één door de Santpoortse boeren) en één voor de regio waar onze stal zich bevindt. Inmiddels is deze petitie al 3.559 x ondertekend! Ook zijn er al verschillende berichten in de regionale media geweest (Haarlems Dagblad en Noord-Hollands Dagblad), maar wij vrezen zo om onze stal en wat dit voor de paarden en voor ons als paardenliefhebbers betekent, dat we dit eigenlijk groter bekend willen maken en hebben daarom jullie hulp nodig!

Wilt u meer lezen? Dit is een bericht wat in het Haarlems Dagblad verscheen met een interview van onze staleigenaar. Ook dit bericht gaat over de stallen in onze regio.

Nieuwe dierenwet

Zeker met het oog op de nieuwe Dierenwet die 2023 ingaat, waarbij dieren buiten moeten kunnen zijn, wordt het lastig als onze stal met 160 paarden in natuurlijk kudde verband opeens ergens anders heen moeten. Vooral zal het zo goed als onmogelijk zijn om plekken in kuddeverband / groepshuisvesting te vinden. Zulke plekken zijn nu eenmaal schaars. Hier is overigens in 2020 een mooi artikel geplaatst over de groepshuisvesting op onze stal.

Wij kunnen alle hulp gebruiken om onze stal (en andere stallen in de regio) te behouden, zodat onze paarden verder kunnen blijven genieten van een natuurlijk bestaan en wij kunnen blijven genieten van gelukkige dieren en een prachtige omgeving!

Felicia Heres