Aangepaste FEI regels springen en FEI veterinaire regelementen

Zoals gewoonlijk komt het nieuwe jaar met een aantal wijzigingen betreft de FEI regels van het springen en de FEI veterinaire regelementen. Vanaf januari geld namelijk dat 1 seconde over de toegestane tijd ook voor 1 strafpunt telt, in plaats van 1 strafpunt per 4 seconden, bij wedstrijden van Table A.

In de aangepaste FEI springregels zijn wijzigingen aangebracht voor het trainen op een FEI event en zijn bepaalde oefeningen, evenals het plaatsten van balken tijdens de warm-up voor een wedstrijd volgens artikel 201 nr.5 niet toegestaan.

Hulpmiddelen

Het is niet toegestaan om meerdere sporen tegelijkertijd te gebruiken en er mag niet meer dan een zweep worden gebruikt.

Achter beschermers

De regels voor achter beschermers zijn ook flink onder handen genomen. Artikel 257 geeft aan dat de achter beschermer een vorm moet hebben die zonder moeite rond de benen van het paard passen. Gebruik van ‘vet wraps’ en ‘pastern bands’ onder de achter beschermers is nu toegestaan.

Waarschuwingen en gele kaarten

De voorzitter van de grondjury, de hoofdsteward en de technisch afgevaardigde zijn nu bevoegd om een waarschuwing of een gele waarschuwingskaart af te geven. In overeenstemming met het algemeen regelement artikel 164.2 en artikel 164.3.

Grand Prix kwalificatie op 5* niveau

Een ruiter die niet in de top 500 staat van de Longines Ranking, of die zonder prekwalificatie wilt deelnemen aan een Grand Prix en/of FEI World Cup wedstrijd op een CSI5* wedstrijd moet een 1.50m rubriek hebben gesprongen met vier of minder strafpunten, of een 1.55m, 1.60m Grand Prix, Nations Cup of FEI wereldbekerwedstrijd met acht of minder strafpunten hebben gereden, op het paard waarmee ze willen deelnemen, als er geen kwalificatiesysteem is.

Uitnodigingregels

In bijlage V en VI zijn er wijzigingen in de uitnodigingsregels voor CSI2*-evenementen en in de CSI-vereisten zijn er wijzigingen gebracht in het maximale aantal starters en accomodatievereisten voor grooms op 5*-niveau in Europa.

Veterinaire voorschriften voor 2022

Wijzigingen in de veterinaire regelgeving voor 2022 hebben voornamelijk betrekking op preventie van ziekteoverdracht, met een aantal wijzigingen in de regelgeving voor voorzieningen, stallen, isolatiestallen, onvoorziene omstandigheden, planning en veterinaire controle.

Conform de FEI veterinaire regelgeving 2022 heeft de FEI vanaf 1 januari 2022 ook de paardengezondheidseisen uitgebracht. Afgeleid van de EHV-1 verordeningen, toegepast in Europa van 31 mei tot 31 december 2021 zijn de gezondheidseisen voor paarden ingevoerd om:

paarden te beschermen tegen de gevolgen van infectieziekten die worden overdragen voor, tijdens en na een FEI-evenement.

gerust te stellen van de goede gezondheid van paarden aan wereldwijde, continentale en nationale veterinaire autoriteiten en organisaties

handhaven en verder verbeteren van de voorwaarden voor internationaal verkeer van sportpaarden

Een andere toevoeging in het veterinaire regelement is dat paarden niet mogen deelnemen aan FEI-wedstrijden na injectie en/of orale toediening van ethanol en/of oxytocine.

Bron: Horses.nl / Worldofshowjumping