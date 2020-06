FEI Tribunaal verwerpt Mathilda Karlssons ‘rankingpunten-bezwaar’

Op de inmiddels veelbesproken concoursen in Villeneuve-Loubet (Frankrijk) vielen FEI rankingpunten te verdienen en Mathilda Karlsson sleepte daarmee haar olympische ticket in de wacht. Na onderzoek besloot de FEI met terugwerkende kracht resultaten te schrappen waardoor Karlsson haar Tokio-ticket weer kwijt was. De amazone maakte bezwaar bij het FEI Tribunaal en dat is nu afgewezen.

De discussie gaat om wedstrijden in december 2019 en januari 2020 in Villeneuve-Loubet. In sommige rubrieken kwamen slechts vijf combinaties aan de start, die vervolgens allemaal met rankingpunten naar huis gingen. De FEI onderzocht de kwestie en kwam tot de conclusie dat bij de drie concoursen in Villeneuve elke keer twee rubrieken waar rankingpunten te verdienen waren, op het laatste moment werden toegevoegd aan het vraagprogramma. De door de Franse federatie ingediende aangepaste vraagprogramma’s bleken ten onrechte te zijn goedgekeurd door de FEI. De resultaten van die proeven werden met terugwerkende kracht geschrapt.

Integriteit in gevaar

Het Tribunaal oordeelde dat de integriteit van de sport in gevaar was gebracht. Daarom waren er ‘gerechtvaardigde omstandigheden’ waardoor de secretaris-generaal van de FEI de beslissing kon nemen om de rankingpunten van deze wedstrijden te schrappen. “Dit is een belangrijke beslissing om de integriteit van de sport, en met name de olympische en Longines-ranglijst, te waarborgen”, aldus secretaris-generaal van de FEI Sabrina Ibáñez.

Beroep

Naast Karlsson maakte ook de Roemeense amazone Andrea Herck bezwaar tegen het besluit van de FEI. Beide amazones hebben 21 dagen de tijd om tegen de beslissing in beroep te gaan bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS).

Lees hier de volledige beslissing

Bron: FEI