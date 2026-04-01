Herziening van alle FEI-proeven: halsstrekken in de Grand Prix?

Rick Helmink
Halsstrekken vanaf 2027 in de Grand Prix Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Dit jaar staat een complete revisie van het FEI dressuurreglement op de rol en op het FEI Sports Forum werd daarom een sessie gewijd aan de dressuur. Daarbij kwamen onder andere de voorstellen van de dressuurwerkgroep (in FEI-taal: Dressage Strategic Action Plan Working Group), die na de dressuurcrisismeeting in oktober 2024 in het leven werd geroepen, aan bod en werd gesproken over de herziening van alle FEI-proeven. Een opvallend voorstel dat op tafel ligt: halsstrekken in (onder andere) de Grand Prix op de grote volte in draf.

