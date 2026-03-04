FNRS: ‘Ontbreken van sectorbrede afspraken zorgt voor risico’s’

Binnen de hippische sector bestaat momenteel geen cao en daarmee ook geen collectieve pensioenregeling. Het ontbreken van een collectieve pensioenregeling heeft er onlangs voor gezorgd dat een manegebedrijf, dat als nevenactiviteit zorg aanbiedt, een enorme naheffing kreeg van het pensioenfonds Zorg en Welzijn omdat de zorg aldaar uit bepaalde overheidspotjes wordt betaald. Volgens de rechter is de manegehouder om die reden verplicht zich aan te sluiten bij het zorgpensioenfonds, daarbij maakt het niet uit dat de zorg maar voor 15% van de omzet zorgt. De Paardenkrant besprak met de FNRS of meer maneges die zorg aanbieden zich nu zorgen moeten maken.

Rick Helmink Door

“De combinatie van paardensport en zorg wordt binnen de hippische sector steeds vaker gezien. Veel manege- en paardenbedrijven bieden naast hun reguliere activiteiten ook vormen van dagbesteding of begeleiding aan. Juist die ontwikkeling zorgt nu voor onzekerheid en onrust: bedrijven die (ook al is het maar voor een klein deel) zorg aanbieden, kunnen onverwacht te maken krijgen met verplichte aansluiting bij een pensioenfonds voor de zorgsector. Dit heeft mogelijk grote financiële gevolgen”, meldt de FNRS.

De FNRS steekt ook de hand in eigen (lees: de eigen sector) boezem: “De huidige situatie laat zien dat het ontbreken van sectorbrede afspraken ook risico’s met zich meebrengt. De FNRS pleit al langer voor verdere professionalisering van de sector, bijvoorbeeld via duidelijke arbeidsvoorwaarden.”

Lees meer over de situatie op het betreffende manegebedrijf en de reactie van de FNRS in de Paardenkrant van deze week.

