Kampioenschapsreglement Hippiade 2026 online

De KNHS heeft de kampioenschapsreglementen voor de Hippiade 2026 in de verschillende disciplines gebubliceerd. Jaarlijks worden de voorwaarden voor deelname aan de Regio- en/ of KNHS- kampioenschappen vastgesteld. De voorwaarden zijn aanvullingen/ afwijkingen op de reglementaire wedstrijdbepalingen.

Er zijn in het kampioenschapsreglement springen en dressuur een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het kampioenschapsreglement mennen is ongewijzigd.

Springen

Voor de discipline springen zijn wijzigingen doorgevoerd die eerder al zijn toegepast bij de Indoorkampioenschappen en nu ook zijn overgenomen in het vraagprogramma en kampioenschapsreglement voor de Hippiade. Daarnaast is een wijziging gedaan in de uitschrijving van de rubrieken 1.20 en 1.30 pony’s cat. D./E. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Aanpassingen in parcourssoort:

De klassen 0.50 A/B, 0.60 A/B en 0.60 C worden verreden conform art. 280 lid 5c Rijstijlwedstrijd met barrage op stijl. Voor de klassen 0.70 C, 0.70 D/E en 0.80 D/E blijft het huidige format van toepassing en wordt verreden conform art. 280 lid 5d Rijstijlwedstrijd in twee ronden, waarbij de tweede ronde op tijd wordt verreden.

De rubrieken 1.20 en 1.30 pony’s cat D/E worden verreden conform art. 273.2b waarbij alle deelnemers met maximaal 16 strafpunten mogen deelnemen aan de tweede manche.

Startgerechtigdheid

Paarden

Ruiters met prestatieklasse 1 of 2 mogen niet deelnemen aan het Regio- en/of KNHS-kampioenschappen in de klassen t/m 0.90.

Ruiters met prestatieklasse 1 mogen niet deelnemen aan het Regio- en/of KNHS-kampioenschappen in de klassen t/m 1.10.

Pony’s

Ruiters met prestatieklasse 1 mogen niet deelnemen aan het Regio- en/of KNHS-kampioenschappen in de klassen t/m 0.90.

Verenigingskampioenschappen

Verenigingskampioenschap – Springen

Paarden

Pony’s

Verenigingskampioenschap – Dressuur

Per vereniging mogen combinaties ingezet worden die startgerechtigd zijn in de klasse B-dressuur tot en met de klasse M2-dressuur.

Bron: KNHS