Koen Leemans aangesteld als nieuwe bondscoach pony’s

Koen Leemans gaat vanaf 1 oktober de functie van bondscoach springen bij de pony’s vervullen. De 52-jarige springruiter uit Middelbeers en vader van toptalent Siebe Leemans draait deze week alvast warm door jeugdbondscoach Edwin Hoogenraat te assisteren op het voor de jeugdruiters prestigieuze CSI Zuidwolde.

Laurens van Lieren, Technisch Manager bij de KNHS, toont zich verheugd met Leemans als toekomstig bondscoach van onze allerjongste lichting springtalenten. “Officieel vervult Koen vanaf 1 oktober die rol en tot die tijd zal hij Edwin ondersteunen op wedstrijden als in Zuidwolde, tijdens het EK en op andere momenten wanneer dat nodig is.”

Feitelijk volgt Leemans de al eerder gestopte Mans Buurman op. Door zijn afscheid heeft Hoogenraat naast de Children en junioren tijdelijk ook de ponyruiters onder zijn hoede. Tot heden kreeg Hoogenraat ondersteuning van Marion Schreuder, maar zij heeft haar prioriteiten dit weekend bij het NK Dressuur liggen. Van Lieren: “Deze week is daarom een ideaal moment om Koen te introduceren in zijn toekomstige rol. Marion blijft nog betrokken bij trainingen van de jeugdruiters en Koen zal vooral actief zijn op de wedstrijden zelf.”

Ambitie

Met vrouw en kinderen runt Koen Leemans in het dagelijkse leven spring- en handelsstal Leemans Equestrian. Zoon Siebe zit fulltime in het familiebedrijf, dochter Fleur springt parttime bij met de jonge paarden. Leemans senior doet uit de doeken dat hij eigenlijk al eerder als bondscoach had willen instappen, en zegt: “Edwin heeft het er een jaar geleden al eens met mij over gehad. Hij wist dat hij het druk zou krijgen met die drie leeftijdscategorieën en zag in mij wel een goede vervanger voor de pony’s. Ik ben bekend met het hele gebeuren, heb het vroeger met Siebe drie jaar lang allemaal van dichtbij meegemaakt en kan onafhankelijk mijn ding doen. Toen Siebe vorig jaar echter onverwachts ziek werd, was hier geen ruimte voor. Nu gaat het gelukkig met hem weer de goede kant op. Siebe is vorige week twintig geworden en kan ook meer en meer op eigen benen staan. Ik heb er dus nu wel de tijd voor en ambieer dit ook. Het werken in teamverband, met elkaar sparren over de dingen, de spanning eromheen. Ik vind het allemaal prachtig. Ik denk dat dit me ook goed ligt en wil mezelf hier graag verder in ontwikkelen.”

Ruiters bijstaan

Dat ‘ontwikkelen’ kan deze week beginnen op CSI Zuidwolde, waar voor alle jeugdcategorieën landenwedstrijden springen op het programma staan. Leemans: “Edwin kan die landenwedstrijden zelf nog wel managen, maar er komt meer bij kijken. Het is ook de ruiters in de gaten houden hoe ze op het voorterrein bezig zijn en in de bijrubrieken, bijvoorbeeld met hun jongere, toekomstige paarden en pony’s. Ik zal ze daarin bijstaan en wat tips en tricks geven, zodat ze verder kunnen groeien. Als Edwin dat allemaal alleen moet doen, heeft hij daar de tijd niet voor.”

Bron: KNHS