Exclusief Luxury Country Living in het hart van Drenthe

Waar absolute rust, ruimte, natuurbeleving en luxe buitenleven aan golfbaan Martensplek samenkomen op topniveau: Deze uitzonderlijke woonlocatie combineert absolute rust, hoogwaardige architectuur en multifunctioneel gebruik op topniveau.

Het stijlvolle, onder architectuur gebouwde landhuis beschikt over energielabel A++++, een levensloopbestendige indeling, royale leefruimtes en een sfeervolle veranda van ruim 60 m² waar binnen en buiten naadloos samenkomen. Dankzij de hoogwaardige afwerking, warmtepomp en zonnepanelen is het geheel volledig toekomstbestendig.

Drieklomp Makelaars: Haarweg 14 in Tiendeveen

Professioneel en compleet hippisch ensemble

Voor paardenliefhebbers biedt dit object een professioneel en compleet hippisch ensemble. Het hoogwaardige bijgebouw beschikt over luxe paardenboxen, een zadelkamer, paddocks en directe aansluiting op de weilanden. De professionele buitenrijbaan van 20 x 60 meter maakt het object uitermate geschikt voor zowel recreatief als serieus trainen.

Dankzij de ruime opzet van het perceel, de uitstekende bereikbaarheid voor trailers en de directe verbinding met het landelijke buitengebied geniet u hier optimaal van rust, ruimte en uitrijmogelijkheden. Vanuit zowel het woonhuis als de gastenverblijven bestaat direct zicht op de stallen en rijbaan.

Twee luxe bijgebouwen met gastenverblijven

Op het perceel bevinden zich daarnaast twee luxe bijgebouwen met gastenverblijven, waardoor het object uitstekend geschikt is voor wonen en werken aan huis, mantelzorg, dubbele bewoning of het ontvangen van gasten.

De ligging is ronduit uniek: volledige privacy, directe aansluiting op natuurgebied en dagelijks genieten van stilte, ruimte en uitzicht. Geen verkeersdrukte, maar enkel natuurgeluiden bepalen hier de sfeer. Bovendien wordt het omliggende natuurgebied verder uitgebreid, waardoor het exclusieve karakter van deze locatie blijvend gewaarborgd is.

Volledige rust en privacy met uitstekende bereikbaarheid

Dankzij de combinatie van luxe wonen, hoogwaardige paardenfaciliteiten, natuurbeleving en multifunctionele mogelijkheden biedt dit object een zeldzaam compleet woonensemble in het hart van Drenthe. De combinatie van volledige rust en privacy met een uitstekende bereikbaarheid vanuit de Randstad (via A28 en A37) maakt deze locatie extra bijzonder.

